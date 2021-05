Αθλητικά

Γιακουμάκης - Αναστασίου στον ΑΝΤ1 για τo Euro 2020 και την Ολλανδία (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο πρώτος σκόρερ της Eredivisie και ο πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού ήταν καλεσμένοι στην εκπομπή “Ο δρόμος προς το Euro 2020”.

Καλεσμένοι στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή “Ο δρόμος προς το Euro 2020” ήταν ο πρώτος σκόρερ του ολλανδικού πρωταθλήματος, Γιώργος Γιακουμάκης και ο πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού, Γιάννης Αναστασίου.

Ο Γιώργος Γιακουμάκης μίλησε για την “Ιθάκη” του, που βρήκε στην Ολλανδία, όπου αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος, ενώ έδωσε τα προγνωστικά του για το προσεχές Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.

Για την καριέρα του στην Ολλανδία:

«Ήταν μία χρονιά με ανάμικτα συναισθήματα. Σκόραρα πολύ συχνά, αλλά δεν χαιρόμουν πάντα μετά τον αγώνα και αυτό γιατί η ομάδα μου, η Φένλο υποβιβάστηκε. Η Φένλο μου έδωσε το βήμα να βρω την “Ιθάκη” μου. Τα τελευταία χρόνια ήταν δύσκολα στην Ελλάδα, και η Φένλο μου έδωσε αυτήν την ευκαιρία και της οφείλω πολλά. Ελπίζω να μπορέσω να την βοηθήσω το καλοκαίρι για να επανέλθει εκεί που αξίζει να βρίσκεται.»

Για το EURO 2020:

«Οι Ολλανδοί ζουν για το ποδόσφαιρο. Θέλουν πολύ έναν τίτλο. Δεν ξέρω αν αυτό όμως είναι εφικτό. Υπάρχουν καλοί παίκτες, αλλά άλλες ομάδες συνολικά είναι καλύτερες. Τα φαβορί για μένα είναι η Γαλλία και η Ισπανία. Είναι πιο ολοκληρωμένες αυτές οι ομάδες. Δεν έχουν μόνο αστέρες μέσα. Είναι πιο δυνατές συνολικά.»

Για το μέλλον του:

«Χρειάζομαι διακοπές λίγες μέρες. Θέλω να γυρίσω στην Ελλάδα να δω την οικογένεια μου, που την στερήθηκα πολύ αυτόν το χρόνο λόγω την πανδημίας. Μετά θα αρχίσω τις προπονήσεις και τα τηλέφωνα. Είναι μία αγχωτική περίοδος, αλλά με την καλή έννοια.»

Στους Αντώνη Καρπετόπουλο και Γιώργο Λιώρη, μίλησε και ο πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού, Γιάννης Αναστασίου, ο οποίος μάλιστα δεν απέκλεισε την επιστροφή του στο “τριφύλλι”.

Για την Εθνική Ολλανδίας και το Euro 2020:

«Θεωρώ αρκετά δύσκολο να κερδίσει φέτος η Ολλανδία το Euro 2020. Αυτή τη στιγμή οι Ολλανδοί είναι πολύ μπερδεμένοι. Έχουν πολλές απαιτήσεις από την εθνική αλλά δεν έχουν εμπιστοσύνη στον προπονητή. Οι Ολλανδοί είναι χαμένοι από την περυσινή αναβολή του EURO. Έχασαν τον προπονητή, έχουν τραυματισμούς. Πέρυσι ήταν σε πολύ κατάσταση, και θεωρητικά είχαν πολλές πιθανότητες για μία καλή πορεία στην διοργάνωση. Φέτος δεν έχουν καθόλου σταθερότητα και σίγουρα η απουσία του Φαν Ντάικ θα τους στοιχίσει. Δεν είναι σε εύκολο όμιλο, και δεν πρέπει να υποτιμήσουν τους αντιπάλους τους. Πιστεύω πως ένα από τα φαβορί είναι το Βέλγιο.»

Για το ενδεχόμενο επιστροφής του στον Παναθηναϊκό:

Πάντα από τότε που έχεις φύγει, όταν ο Παναθηναϊκός δεν έχει προπονητή γίνεται μία συζήτηση για τον Αναστασίου.

«Ναι, εντάξει. Δεν μπορώ να πω κάτι, γιατί δεν ξέρω κάτι. Οπότε δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πω κάτι.»

Ας πούμε ότι πάντα είσαι διαθέσιμος…

«Αυτήν τη στιγμή ναι, είμαι διαθέσιμος.»

Την Κυριακή στην εκπομπή “Ο δρόμος προς το Euro 2020” θα είναι καλεσμένος ο πρωταθλητής Ευρώπης του 2004, Νίκος Νταμπίζας και ο επιθετικός του ΠΑΟΚ, Μίκαελ Κρμέντσικ.

Η εκπομπή “Ο δρόμος προς το Euro 2020” μεταδίδεται από τον ΑΝΤ1 κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 13:45.

Ειδήσεις σήμερα:

Γιάννης Λαγός: Στις φυλακές Δομοκού με συνοπτικές διαδικασίες (εικόνες)

Κορονοϊός: Δεκάδες θάνατοι και 1.957 νέα κρούσματα στην Ελλάδα

Πέτρος Φιλιππίδης: Αρνείται τις κατηγορίες για βιασμό και δύο απόπειρες βιασμού (βίντεο)