Δήλωση - “βόμβα”: Ο Πρίγκιπας Χάρι ήταν πιο ευτυχισμένος πριν από τη Μέγκαν Μαρκλ

Ποιος υποστηρίζει ότι η Μέγκαν Μαρκλ κινεί τα… νήματα και καθοδηγεί τον Πρίγκιπα;

Νέα αναστάτωση προκάλεσε ο Πρίγκιπας Harry στη Βασιλική Οικογένεια της Αγγλίας με τη δήλωσή του ότι ήθελε να φύγει από το Παλάτι από τότε που ήταν 20 ετών.

Ποιος υποστηρίζει ότι η Meghan Markle κινεί τα νήματα και καθοδηγεί τον Πρίγκιπα ανακατεύοντας την “τράπουλα” για να εξυπηρετήσει τα κίνητρά της, ενώ εκείνος πριν τη γνωρίσει ήταν πιο ευτυχισμένος;

