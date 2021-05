Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Κάλυμνος: Νέα παράταση του lockdown

Μέχρι πότε παρατείνεται το καθεστώς των ειδικών περιοριστικών μέτρων στο νησί, για την αντιμετώπιση της έξαρσης των κρουσμάτων.

Την παράταση των ειδικών περιοριστικών μέτρων στην Κάλυμνο έως και τη Δευτέρα 24 Μαΐου στις 06:00 αποφάσισε η Πολιτική Προστασία για λόγους Δημόσιας Υγείας.

«Το επιδημιολογικό φορτίο παραμένει υψηλό παρά τη μικρή πτώση των τελευταίων 24ώρων στην Κάλυμνο. Αποφασίστηκε για ακόμα μια εβδομάδα να παραμείνει το νησί σε ειδικό καθεστώς και όλα δείχνουν ότι, εφόσον συνεχιστεί η πτώση των κρουσμάτων, θα είναι και η τελευταία», σημειώνει ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς, ενώ προσθέτει: «Λίγη υπομονή ακόμα από τους κατοίκους και επιμονή στα μέτρα, έτσι ώστε η άρση των ειδικών μέτρων να γίνει με ασφάλεια και χωρίς ρίσκα και τα όμορφα νησιά μας να επανέλθουν στην κανονικότητα τους».

Η απόφαση για παράταση των ειδικών περιοριστικών μέτρων στην Κάλυμνο λήφθηκε μετά από σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Πολιτικής Προστασίας, και λαμβάνοντας υπόψη και τα σημερινά επιδημιολογικά δεδομένα στο νησί, με εισήγηση του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκου Χαρδαλιά και των επιδημιολόγων της Επιτροπής Επιδημιολογικού Χάρτη.

