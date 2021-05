Life

Φαίη Σκορδά: Οι μετακινήσεις άνοιξαν και έκανε το πρώτο της ταξίδι

Ποιον προορισμό επέλεξε η αγαπημένη παρουσιάστρια του ΑΝΤ1 για την πρώτη εξόρμηση μετά την άρση του lockdown.

Μετά από έξι περίπου μήνες lockdown η επιστροφή στην κανονικότητα είναι γεγονός. Μάλιστα, χθες, Παρασκευή 14/05, άνοιξαν οι διαπεριφερειακές μετακινήσεις και πολλοί εκμεταλλεύτηκαν το γεγονός και ταξίδεψαν μετά από αρκετό καιρό.

Ανάμεσα σε αυτούς και η Φαίη Σκορδά, η οποία βρέθηκε στην Ποτίδαια της Χαλκιδικής.

Η παρουσιάστρια της εκπομπής του ΑΝΤ1 “Το Πρωινό”, όπως είδαμε μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, εκμεταλλεύτηκε το Σαββατοκύριακο και ταξίδεψε στο αγαπημένο της μέρος, στο οποίο σχεδόν κάθε καλοκαίρι περνάει μέρος των διακοπών της.

