Κόσμος

Μεσανατολικό: σφυροκοπείται η Γάζα, ομοβροντία ρουκετών στο Τελ Αβίβ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι εχθροπραξίες βρίσκονται στην έβδομη ημέρα τους χωρίς να υπάρχει η παραμικρή ένδειξη ότι οδεύουν σε αποκλιμάκωση. Συνεδριάζει το Συμβούλιο Ασφαλείας.

Το Ισραήλ συνέχισε να σφυροκοπεί από αέρος τη Λωρίδα της Γάζας τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, βομβαρδίζοντας μεταξύ άλλων το σπίτι ηγετικού στελέχους της Χαμάς, ενώ μαχητές του ισλαμιστικού κινήματος εκτόξευσαν νέες ομοβροντίες ρουκετών, ιδίως εναντίον της μητρόπολης Τελ Αβίβ, καθώς οι εχθροπραξίες βρίσκονται στην έβδομη ημέρα τους χωρίς να υπάρχει η παραμικρή ένδειξη ότι οδεύουν σε αποκλιμάκωση.

Τουλάχιστον τέσσερις Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν στα πλήγματα στον παραθαλάσσιο θύλακα, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας στη Γάζα, ενώ πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν στους νυχτερινούς βομβαρδισμούς. Στην άλλη πλευρά των συνόρων, πολίτες έσπευσαν στα καταφύγια καθώς ήχησαν οι ειρήνες της αεράμυνας στο Τελ Αβίβ και στη νότια πόλη Μπερσέμπα. Δέκα άνθρωποι τραυματίστηκαν πάνω στη βιασύνη τους να φθάσουν στα καταφύγια, σύμφωνα με τραυματιοφορείς. Τουλάχιστον 149 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στη Γάζα, ανάμεσά τους 41 παιδιά, σύμφωνα με αξιωματούχους των υγειονομικών υπηρεσιών· στο Ισραήλ γίνεται λόγος για 10 νεκρούς, συμπεριλαμβανομένων 2 παιδιών.

Απεσταλμένοι των ΗΠΑ, του ΟΗΕ και της Αιγύπτου συνεχίζουν τις προσπάθειες να υπάρξει κατάπαυση του πυρός, αλλά δεν έχει υπάρξει καμία ένδειξη προόδου. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών συνεδριάζει δημόσια αργότερα σήμερα για να συζητήσει τη χειρότερη ανάφλεξη της βίας μεταξύ του Ισραήλ και των Παλαιστινίων μετά το 2014. Τόσο το Ισραήλ, όσο και η Χαμάς επιμένουν ότι θα συνεχίσουν να βάλλουν, μία ημέρα μετά την καταστροφή πολυκατοικίας στην πόλη της Γάζας όπου είχαν τα γραφεία τους διεθνή μέσα ενημέρωσης, κυρίως το αραβικό τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Τζαζίρα και το αμερικανικό πρακτορείο ειδήσεων Associated Press.

Ο ισραηλινός στρατός υποστήριξε ότι το κτίριο Τζάλα ήταν θεμιτός στρατιωτικός στόχος, διότι σε αυτό είχε γραφεία η υπηρεσία πληροφοριών της Χαμάς, ενώ πρόσθεσε ότι προειδοποίησε τους αμάχους να βγουν από το κτίριο πριν επιτεθεί. Το AP καταδίκασε την επιδρομή και απαίτησε το Ισραήλ να παρουσιάσει στοιχεία που να τεκμηριώνουν το σκεπτικό του. «Δεν είχαμε ποτέ την παραμικρή ένδειξη ότι η Χαμάς είχε γραφεία στο κτίριο ή ήταν ενεργή στο κτίριο», τόνισε ο αμερικανικός ειδησεογραφικός οργανισμός. Η Χαμάς, κάνοντας λόγο περί αντιποίνων για την καταστροφή του κτιρίου, ανακοίνωσε ότι εκτόξευσε νέες ομοβροντίες ρουκετών εναντίον του Τελ Αβίβ και πόλεων στο νότιο Ισραήλ. Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου κατέστησε σαφές χθες βράδυ ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας του βρίσκονται «ακόμη εν μέσω αυτής της επιχείρησης, που δεν έχει τελειώσει, θα συνεχιστεί για όσο χρειαστεί».

Εξαπολύοντας σειρά πληγμάτων τις πρώτες πρωινές ώρες, η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία έβαλε στο στόχαστρο μεταξύ άλλων το σπίτι του Γιαχία Αλ Σίνουαρ, ανώτερου στελέχους του πολιτικού και του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς στη Γάζα από το 2017, σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό του ισλαμιστικού κινήματος. Άλλη επιδρομή είχε αποτέλεσμα να σκοτωθεί παλαιστίνιος νευρολόγος και να τραυματιστούν η σύζυγός του και η κόρη του, σύμφωνα με παλαιστίνιους τραυματιοφορείς και συγγενείς των θυμάτων. Η Χαμάς άρχισε να εκτοξεύει ρουκέτες το βράδυ της Δευτέρα, έπειτα από ένταση που κράταγε εβδομάδες, εξαιτίας δικαστικής απόφασης για την εκδίωξη οικογενειών παλαιστινίων από την Ανατολική Ιερουσαλήμ και τις συγκρούσεις της ισραηλινής αστυνομίας με παλαιστίνιους πιστούς στο τέμενος Αλ Άκσα, τρίτο ιερότερο τόπο του ισλάμ, στη διάρκεια του ιερού μήνα του Ραμαζανιού.

Μιλώντας σε πλήθος οπαδών της Χαμάς στη Ντόχα του Κατάρ, ο ηγέτης της ισλαμιστικής οργάνωσης Ισμαήλ Χανίγια δήλωσε αργά χθες ότι η αιτία των εχθροπραξιών είναι η Ιερουσαλήμ. «Οι σιωνιστές νόμιζαν (...) πως θα κατάφερναν να κατεδαφίσουν το τέμενος Αλ Άκσα, νόμιζαν ότι μπορούσαν να εκτοπίσουν τον λαό μας από τη Σέιχ Τζάρα», είπε ο κ. Χανίγια. «Λέω στον Νετανιάχου: Μην παίζεις με τη φωτιά», συνέχισε. «Ο τίτλος αυτής της μάχης σήμερα, ο τίτλος αυτής της Ιντιφάντας (σ.σ. ‘εξέγερσης’ στα αραβικά) είναι Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ», επέμεινε.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε χθες ότι οι ένοπλοι βραχίονες της Χαμάς, του Παλαιστινιακού Ισλαμικού Τζιχάντ και άλλων οργανώσεων έχουν εκτοξεύσει περίπου 2.300 ρουκέτες από τη Δευτέρα. Περίπου 1.000 αναχαιτίστηκαν από το σύστημα αντιπυραυλικής άμυνας Σιδηρούς Θόλος, ενώ 380 κατέπεσαν μέσα στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις από την πλευρά τους έχουν προχωρήσει σε πάνω από 1.000 πλήγματα από αέρος και με το πυροβολικό στον πυκνοκατοικημένο παλαιστινιακό θύλακα, τονίζοντας πως στόχοι είναι μαχητές της Χαμάς και άλλων οργανώσεων.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η επικεφαλής εισαγγελέας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, η Φατού Μπενσουντά, δήλωσε ότι οι υπηρεσίες της «παρακολουθούν πολύ στενά» τα γεγονότα, καθώς ήδη διενεργείται έρευνα για εγκλήματα πολέμου σε προηγούμενες φάσεις της σύγκρουσης. Ο κ. Νετανιάχου κατηγορεί τη Χαμάς ότι «διαπράττει διπλό έγκλημα πολέμου», από τη μια εκτοξεύοντας ρουκέτες εναντίον αμάχων και από την άλλη χρησιμοποιώντας παλαιστίνιους άμαχους σαν «ανθρώπινες ασπίδες». Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, ο Αντόνιο Γκουτέρες, υπενθύμισε «σε όλα τα μέρη ότι η στοχοποίηση πολιτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων μέσων ενημέρωσης παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και πρέπει να αποφεύγεται πάση θυσία», σημείωσε εκπρόσωπός του χθες βράδυ σε ανακοίνωση Τύπου που δημοσιοποίησε. Ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν εξέφρασε χθες την «ανησυχία» του στον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου για την κλιμάκωση της βίας στο Ισραήλ, στη Λωρίδα της Γάζας και στη Δυτική Όχθη, ενώ είπε στον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς ότι η Χαμάς πρέπει «να σταματήσει να εκτοξεύει ρουκέτες».

Τις μεσολαβητικές προσπάθειες που λένε ότι καταβάλλουν «στους διαδρόμους» οι ΗΠΑ και άλλοι περιπλέκει το ότι η Ουάσινγκτον και οι περισσότερες δυτικές χώρες δεν έχουν καμία επαφή με τη Χαμάς, που χαρακτηρίζουν τρομοκρατική οργάνωση. Ο κ. Αμπάς, η Φάταχ του οποίου έχει επιρροή πρακτικά μόνο στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, ελάχιστη επιρροή έχει στη Χαμάς στη Γάζα.

Στο Ισραήλ, η σύγκρουση πυροδότησε ταραχές σε πολλές πόλεις με μεικτό, ισραηλιτικό και αραβικό πληθυσμό, συναγωγές υπέστησαν επιθέσεις, ξέσπασαν συγκρούσεις στους δρόμους, σημειώθηκαν επιθέσεις ισραηλινών ακροδεξιών. Ο πρόεδρος Ρεουβέν Ρίβλιν μίλησε αυτή την εβδομάδα περί κινδύνου «εμφυλίου πολέμου».

Η ένταση έχει κλιμακωθεί και στη Δυτική Όχθη, όπου τουλάχιστον 12 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από πυρά ισραηλινών στρατιωτών. Ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας, ο Μπένι Γκαντς, απείλησε χθες ότι αν τα επεισόδια συνεχιστούν, τα μέτρα στήριξης της παλαιστινιακής οικονομίας και κοινωνίας για την αντιμετώπιση της πανδημίας του νέου κορονοϊού «θα ακυρωθούν».