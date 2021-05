Αθλητικά

Ιταλία: Η Ρόμα νικήτρια στο ντέρμπι της πρωτεύουσας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα αποτελέσματα της 37ης αγωνιστικής στη Serie A και η βαθμολογία.

Η Ρόμα αναδείχθηκε νικήτρια στο ντέρμπι της ιταλικής πρωτεύουσας με τη Λάτσιο στο στάδιο Ολίμπικο. Η ομάδα του Πάουλο Φονσέκα επικράτησε 2-0, σε ένα μάλλον αδιάφορο βαθμολογικά παιχνίδι στο πλαίσιο της 37ης (και προτελευταίας) αγωνιστικής της Serie A, χάρη σε τέρματα στο 42΄ του Μικιταριάν και στο 78΄ του Ροντρίγκες. Πάντως η Λάτσιο έχει εξασφαλίσει ήδη την ευρωπαϊκή της έξοδο την επόμενη σεζόν στο Europa League.

Νωρίτερα, η Γιουβέντους κατάφερε να πάρει το μεγάλο και κρίσιμο ντέρμπι κόντρα στην πρωταθλήτρια Ίντερ με 3-2. Η ομάδα του Τορίνο δεν είχε κανένα άλλο περιθώριο από τη νίκη στην έδρα της κόντρα στους «νερατζούρι», αν ήθελε να συνεχίσει να διεκδικεί μια θέση στο Champions League της επόμενης περιόδου και τα κατάφερε χάρη σε δύο γκολ του Χουάν Κουαδράδο, σ' ένα συναρπαστικό ματς.

Η Γιούβε προηγήθηκε με το πέναλτι του Κριστιάνο Ρονάλντο στο 24', η Ιντερ κατάφερε να ισοφαρίσει ξανά με εκτέλεση πέναλτι από τον Ρομέλου Λουκάκου στο 35ο λεπτό, ο Κολομβιανός έδωσε πάλι την πρωτοπορία στην ομάδα του στο 47', για να έρθει ο Τζότζιο Κιελίνι να στείλει την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του στο 83'. Ευτυχώς για τον βετεράνο μπακ ο Κουαδράδο είχε την απάντηση στο 88ο λεπτό και χάρισε τη μεγάλη νίκη στην ομάδα του Αντρέα Πίρλο. Με τους τρεις αυτούς βαθμούς οι «μπιανκονέρι» ανέβηκαν στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας.

Σε άλλο αγώνα, η Αταλάντα νίκησε στη Γένοβα την Τζένοα με 4-3 και έκανε αποφασιστικό βήμα για την κατάκτηση της δεύτερης θέσης και θα παίξει για τρίτη σερί χρονιά στο Champions League. Η ομάδα του Μπέργκαμο «καθάρισε» το ματς από το πρώτο μέρος όταν και προηγήθηκε με 3-0 και στην επανάληψη έριξε ρυθμούς, επιτρέποντας στους γηπεδούχους να πλησιάσουν στο σκορ.

Συνοπτικά τα αποτελέσματα της 37ης αγωνιστικής στη Serie A και η βαθμολογία έχουν ως εξής:

Τζένοα-Αταλάντα 3-4

Σπέτσια-Τορίνο 4-1

Γιουβέντους-Ίντερ 3-2

Ρόμα-Λάτσιο 2-0

Φιορεντίνα-Νάπολι 16/5

Μπενεβέντο-Κροτόνε 16/5

Ουντινέζε-Σαμπντόρια 16/5

Πάρμα-Σασουόλο 16/5

Μίλαν-Κάλιαρι 16/5

Βερόνα-Μπολόνια 17/5

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 36 αγώνες)

Ίντερ 88 -37αγ. --ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ--

Αταλάντα 78 -37αγ.

Μίλαν 75

Γιουβέντους 75 -37αγ.

Νάπολι 73

Λάτσιο 67

Ρόμα 61 -37αγ.

Σασουόλο 56

Σαμπντόρια 46

Βερόνα 43

Μπολόνια 40

Ουντινέζε 40

Φιορεντίνα 39

Τζένοα 39 -37αγ.

Σπέτσια 38 -37αγ.

Κάλιαρι 36

Τορίνο 35 -36αγ.

Μπενεβέντο 31

Κροτόνε 21 --ΥΠΟΒΙΒΑΣΤΗΚΕ

Πάρμα 20 --ΥΠΟΒΙΒΑΣΤΗΚΕ

Μεσανατολικό: σφυροκοπείται η Γάζα, ομοβροντία ρουκετών στο Τελ Αβίβ

Μεταμόρφωση: μαφιόζικη εκτέλεση 58χρονου