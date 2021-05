Κόσμος

Κορονοϊός - ΗΠΑ: συνεχίζεται το μέτρο της μάσκας στα σχολεία για τους μαθητές

Η σύσταση αυτή γίνεται αφού ανακοινώθηκε ότι οι πλήρως εμβολιασμένοι κατά της covid-19 δεν χρειάζεται να φορούν πλέον μάσκες σε εξωτερικούς χώρους.

Οι μάσκες στα σχολεία των ΗΠΑ θα πρέπει να εξακολουθήσουν να χρησιμοποιούνται το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, καθώς δεν έχουν εμβολιαστεί κατά της covid-19 όλοι οι μαθητές, ανακοίνωσαν τα αμερικανικά Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (CDC).

Σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες οδηγίες των CDC, οι μαθητές από το νηπιαγωγείο ως την τρίτη λυκείου “θα πρέπει να εφαρμόζουν στρατηγικές πρόληψης και να δίνουν προτεραιότητα στη γενικευμένη και σωστή χρήση της μάσκας και τους κανόνες κοινωνικής αποστασιοποίησης”.

Η σύσταση αυτή των CDC γίνεται αφού η υπηρεσία την Πέμπτη είχε ανακοινώσει ότι οι πλήρως εμβολιασμένοι κατά της covid-19 δεν χρειάζεται να φορούν πλέον μάσκες σε εξωτερικούς χώρους ενώ μπορούν να τις αποφεύγουν και στους περισσότερους εσωτερικούς χώρους.

Τα CDC επεσήμαναν ότι όλοι όσοι βρίσκονται στις σχολικές εγκαταστάσεις και τα σχολικά λεωφορεία θα πρέπει να φορούν πάντα μάσκα, ενώ θα πρέπει να τηρείται απόσταση περίπου δύο μέτρων μεταξύ καθηγητών και μαθητών.

Στις ΗΠΑ έχει εγκριθεί η χρήση του εμβολίου των Pfizer/BioNTech κατά covid-19 για όλους άνω των 12 ετών.