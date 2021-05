Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Τζανάκης στον ΑΝΤ1: Ανοσία της τάξεως του 50% μέσα στον Ιούλιο

Ανοσία της τάξεως του 50% μέσα στον Ιούλιο θα έχει αποκτήσει ο πληθυσμός στην Ελλάδα, εάν όλοι σπεύσουν να εμβολιαστούν, εκτίμησε ο καθηγητής Πνευμονολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, Νίκος Τζανάκης.

Μιλώντας το πρωί στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή “Πρωινοί Τύποι” είπε ότι το τείχος ανοσίας θα χτιστεί με τον εμβολιασμό των ενηλίκων, γι αυτό δεν θα πρέπει κανείς να καθυστερήσει.

Σχολιάζοντας την πορεία της πανδημίας στη χώρα, τόνισε ότι υπάρχει μια ενθαρρυντική εικόνα, καθώς παρατηρείται 18% μείωση στους διασωληνωμένους ασθενείς και περίπου 50% στις εισαγωγές ασθενών με Covid-19.

“Έχουμε μια σχετικά διαχειρίσιμη κατάσταση. Έχουμε μείωση στα κρούσματα κατά 35% σε σχέση με τον Απρίλιο, ενώ για πρώτη φορά μετά από καιρό είδαμε Σάββατο με κάτω από 2.000 κρούσματα ” σημείωσε ο κ. Τζανάκης.

Εκτίμησε ότι το καλοκαίρι αυτό θα είναι αρκετά καλό, αρκεί να συνεχιστούν απρόσκοπτα οι εμβολιασμοί, ενώ ζήτησε να υπάρξει μέριμνα για τον εμβολιασμό των φτωχών κρατών για να μην έχουμε πινγκ πονγκ κρουσμάτων.