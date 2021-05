Αθλητικά

Τουρκία: Πρωταθλήτρια η Μπεσίκτας

Ξέφρενοι πανηγυρισμοί για την κατάκτηση του πρωταθλήματος από την Μπεσίκτας.

Στο... νήμα κατάφερε να πανηγυρίσει τον τίτλο η Μπεσίκτας στην Τουρκία, αφού την 40η και τελευταία αγωνιστική της διοργάνωσης νίκησε 2-1 την Γκιοζτέπε εκτός έδρας.

Η Μπεσίκτας ισοβάθμισε στην κορυφή με την Γαλατασαράι που νίκησε με 3-1 τη Μαλάτιασπορ και πήρε τον τίτλο χάρη στην καλύτερη διαφορά τερμάτων από την αντίπαλό της.

Η Μπεσίκτας εξασφάλισε την παρουσία της στα play off του Champions League και η Γαλατά στον 2ο προκριματικό γύρο.

