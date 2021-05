Οικονομία

Χατζηδάκης για εργασιακό νομοσχέδιο: ανόητη η συζήτηση περί κατάργησης του οκταώρου

«Το νομοσχέδιο για την Προστασία της Εργασίας δίνει δύναμη στον εργαζόμενο» δηλώνει ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης, στη συνέντευξη που παραχώρησε στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Αναλύοντας τις βασικές διατάξεις του νομοσχεδίου, ο υπουργός Εργασίας αναφέρει ότι πρόκειται για μια μεγάλη παρέμβαση που επικαιροποιεί την εργατική νομοθεσία, η οποία σε μεγάλο βαθμό δεν έχει αλλάξει από το 1982, ενώ, την ίδια στιγμή, επιχειρεί να αντιμετωπίσει «γνωστά προβλήματα της αγοράς εργασίας: τη "μαύρη" εργασία, τις απλήρωτες υπερωρίες, τις ενστάσεις περί αδιαφάνειας στο συνδικαλισμό, τα φαινόμενα βίας και παρενόχλησης στην εργασία».

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Χατζηδάκης επισημαίνει ότι, με το νομοσχέδιο, εισάγεται η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας για τον έλεγχο και την πάταξη της «μαύρης» εργασίας και της εισφοροδιαφυγής, αναβαθμίζεται η Επιθεώρηση Εργασίας σε Ανεξάρτητη Αρχή, θεσπίζονται κανόνες για την τηλεργασία και το «δικαίωμα αποσύνδεσης», εισάγονται μέτρα κατά της βίας και της παρενόχλησης. «Επίσης, ενισχύεται η ισορροπία επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, με ρυθμίσεις όπως η διευθέτηση εργασίας, η άδεια πατρότητας 14 ημερών και η γονική άδεια 4 μηνών για κάθε γονέα (με επιδότηση από τον ΟΑΕΔ για 2 μήνες). Θεσπίζεται επίσης η ελάχιστη εγγυημένη υπηρεσία (33%) σε κλάδους κοινής ωφέλειας (π.χ. μετρό) κατά τη διάρκεια των απεργιών. Βελτιώνονται οι συνθήκες εργασίας των εργαζομένων σε delivery και κούριερ. Τερματίζεται το καθεστώς διακρίσεων στις αποζημιώσεις μεταξύ εργατοτεχνιτών και υπαλλήλων. Διευρύνεται η λίστα των περιπτώσεων άκυρης απόλυσης».

Παράλληλα, ο κ. Χατζηδάκης χαρακτηρίζει το νομοσχέδιο για την Προστασία της Εργασίας ως ένα σύγχρονο, ευρωπαϊκό νομοσχέδιο προσαρμογής της νομοθεσίας στις τεχνολογικές, οικονομικές εξελίξεις και κοινωνικές απαιτήσεις της εποχής μας, με βάση όσα συμβαίνουν στις πιο προηγμένες χώρες της ΕΕ. «Ένα νομοσχέδιο που συνδυάζει την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων με την εξίσου σημαντική διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής. Ένα νομοσχέδιο που δημιουργεί τις προϋποθέσεις μιας παραγωγικής Ελλάδας με νέες και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας. Ένα νομοσχέδιο που δίνει δύναμη στον εργαζόμενο!» υπογραμμίζει ο υπουργός Εργασίας.

Ολόκληρη η συνέντευξη Χατζηδάκη:

Ερ: Κύριε υπουργέ, σύντομα αναμένεται η κατάθεση στη Βουλή του νομοσχεδίου για τα εργασιακά, ενός νομοσχεδίου που έχει δεχτεί έντονη κριτική από την αξιωματική αντιπολίτευση. Ποια είναι η φιλοσοφία του νομοσχεδίου και πώς απαντάτε στις αιτιάσεις περί εργασιακού οδοστρωτήρα;

Το νομοσχέδιο Προστασίας της Εργασίας είναι πρώτα από όλα μια μεγάλη παρέμβαση που επικαιροποιεί την εργατική νομοθεσία, η οποία σε μεγάλο βαθμό δεν έχει αλλάξει από το 1982, όταν δεν υπήρχαν το ίντερνετ, η τηλεργασία και η δομή της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας ήταν πολύ διαφορετική. Είναι επίσης μια προσπάθεια να αντιμετωπιστούν γνωστά προβλήματα της αγοράς εργασίας: η «μαύρη» εργασία, οι απλήρωτες υπερωρίες, οι ενστάσεις περί αδιαφάνειας στο συνδικαλισμό, τα φαινόμενα βίας και παρενόχλησης στην εργασία.

Γι' αυτό: εισάγουμε την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας για τον έλεγχο και την πάταξη της «μαύρης» εργασίας και της εισφοροδιαφυγής, αναβαθμίζουμε την Επιθεώρηση Εργασίας σε Ανεξάρτητη Αρχή, θεσπίζουμε κανόνες για την τηλεργασία και το «δικαίωμα αποσύνδεσης», εισάγουμε μέτρα κατά της βίας και της παρενόχλησης. Επίσης, ενισχύουμε την ισορροπία επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, με ρυθμίσεις όπως η διευθέτηση εργασίας, η άδεια πατρότητας 14 ημερών και η γονική άδεια 4 μηνών για κάθε γονέα (με επιδότηση από τον ΟΑΕΔ για 2 μήνες). Θεσπίζουμε την ελάχιστη εγγυημένη υπηρεσία (33%) σε κλάδους κοινής ωφέλειας (π.χ. μετρό) κατά τη διάρκεια των απεργιών. Βελτιώνουμε τις συνθήκες εργασίας των εργαζομένων σε delivery και κούριερ. Τερματίζουμε το καθεστώς διακρίσεων στις αποζημιώσεις μεταξύ εργατοτεχνιτών και υπαλλήλων. Διευρύνουμε τη λίστα των περιπτώσεων άκυρης απόλυσης.

Διερωτώμαι πού βλέπει κανείς τους «οδοστρωτήρες» και τις «εργασιακές γαλέρες» του ΣΥΡΙΖΑ; Αυτό που μάλλον συμβαίνει είναι ότι, κατά την πάγια τακτική τους, άνοιξαν το ντουλάπι με τα τσιτάτα, καθώς δεν μπορούν να κάνουν συζήτηση επί τη βάσει επιχειρημάτων. Διότι, εδώ έχουμε ένα σύγχρονο, ευρωπαϊκό νομοσχέδιο προσαρμογής της νομοθεσίας στις τεχνολογικές, οικονομικές εξελίξεις και κοινωνικές απαιτήσεις της εποχής μας, με βάση όσα συμβαίνουν στις πιο προηγμένες χώρες της ΕΕ. Ένα νομοσχέδιο που συνδυάζει την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων με την εξίσου σημαντική διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής. Ένα νομοσχέδιο που δημιουργεί τις προϋποθέσεις μιας παραγωγικής Ελλάδας με νέες και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας. Ένα νομοσχέδιο που δίνει δύναμη στον εργαζόμενο!

Ερ: Μιλήσατε για ελευθερία για τους εργαζόμενους να προσαρμόσουν το ωράριό τους στις ανάγκες τους. Πώς θα εφαρμοστεί το μέτρο της διευθέτησης του χρόνου εργασίας; Ο ΣΥΡΙΖΑ σας κατηγορεί για κατάργηση του οκταώρου και απλήρωτη υπερωριακή εργασία και μάλιστα με ατομικές συμβάσεις εργασίας.

Κατ' αρχάς και να θέλαμε να καταργήσουμε το οκτάωρο, δεν θα γινόταν. Ανήκουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη. Αυτές οι συζητήσεις είναι εκτός τόπου και χρόνου! Παρόλα αυτά και παρότι δεν είναι νομικά αναγκαίο, θα υπάρχει συγκεκριμένο άρθρο στο νομοσχέδιο, το οποίο κατοχυρώνει και πάλι το 8ωρο, το πενθήμερο και τις 40 ώρες εργασίας την εβδομάδα. Το προσθέτουμε, για να τελειώνει επιτέλους αυτή η ανόητη συζήτηση περί κατάργησης του οκταώρου! Αλλά ας φύγουμε τώρα από τον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ και ας επιστρέψουμε στην πραγματικότητα. Υπάρχει στην Ελλάδα το οκτάωρο. Με βάση το οκτάωρο υπάρχουν και εφαρμόζονται δύο δυνατότητες για τον εργαζόμενο: Η μία είναι οι υπερωρίες, με αντάλλαγμα για τον εργαζόμενο την προσαύξηση της αμοιβής. Και αυτό δεν το αλλάζουμε με το νομοσχέδιο. 'Αρα οι υπερωρίες, για όποιον τις διαλέγει, θα συνεχίσουν να πληρώνονται κανονικά ως υπερωρίες (εμείς μάλιστα τις ενισχύουμε, καθώς πάμε στις 150 ώρες σε όλους τους κλάδους, δηλαδή στον ευρωπαϊκό μέσο όρο).

Η άλλη δυνατότητα, πάλι με βάση το οκτάωρο - και η οποία υπάρχει στην Ελλάδα 30 χρόνια τώρα, δεν την εφηύρα εγώ - είναι η διευθέτηση του χρόνου εργασίας, με αντάλλαγμα για τον εργαζόμενο περισσότερο ελεύθερο χρόνο, έτσι ώστε αντί π.χ. να δουλεύει 8 ώρες για 5 μέρες την εβδομάδα, να δουλεύει 10 ώρες για 4 μέρες την εβδομάδα και να κάθεται τις Παρασκευές. Ή να παίρνει παραπάνω άδειες το χρόνο, περισσότερα ρεπό, κλπ. Οι ρυθμίσεις έχουν εφαρμοστεί στην Ελλάδα με όλες τις κυβερνήσεις. Και με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, όταν και έγιναν συμφωνίες στον ΟΤΕ, στην Alpha Bank, στο Παπαστράτο, στην ΗΒΗ. Αλλά και στον ξενοδοχειακό κλάδο, για τον οποίο μάλιστα ο ΣΥΡΙΖΑ μας κάλεσε την περασμένη εβδομάδα να κηρύξουμε υποχρεωτική τη σχετική συλλογική σύμβαση, που προβλέπει διευθέτηση του χρόνου εργασίας! Για τέτοια υποκρισία μιλάμε!

Το αφήνω αυτό, για να επικεντρωθώ στο τι αλλάζει με το νομοσχέδιο: Αυτό που αλλάζει είναι ότι η διευθέτηση του χρόνου εργασίας θα μπορεί να εφαρμόζεται και με αίτημα του ίδιου του εργαζομένου, όταν αυτό τον βολεύει για προσωπικούς ή οικογενειακούς λόγους. Και αυτό μπορεί να γίνεται και σε επιχειρήσεις όπου σήμερα απαγορεύεται. Δίνουμε λοιπόν περισσότερη ελευθερία στον εργαζόμενο, ενώ, κατά τα άλλα, δεν αλλάζουμε κάτι στη νομοθεσία για τη διευθέτηση. Είναι τόσο παράλογο αυτό; Πρέπει δηλαδή, αν ένας εργαζόμενος θέλει να δουλέψει 4 μέρες την εβδομάδα και να κάθεται την Παρασκευή, να συστήσει σωματείο εργαζομένων ή να ρωτήσει τον ΣΥΡΙΖΑ; Πρέπει ο ΣΥΡΙΖΑ, εσείς ή εγώ να κάνουμε κουμάντο στη ζωή του κόσμου;

Ερ: Ωστόσο, κάποιος μπορεί να ρωτήσει, γιατί ανοίγετε το δρόμο για τις ατομικές συμβάσεις εργασίας και δεν μένετε στις συλλογικές σε ό,τι αφορά τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας;

Μα, δεν ανοίγουμε εμείς το δρόμο! Ο δρόμος έχει ήδη ανοίξει από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ τον Ιούνιο του 2019. Όταν, λίγες μέρες πριν από τις εκλογές, υπέγραψαν την ευρωπαϊκή Οδηγία 2019/1158, η οποία προωθεί ευέλικτες μορφές απασχόλησης με ατομικές συμβάσεις για εργαζόμενους με παιδιά έως 8 ετών και φροντιστές. Οδηγία που εμείς απλά ενσωματώνουμε στο εθνικό Δίκαιο - όπως έχουμε υποχρέωση - με αυτό το νομοσχέδιο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι καταρρέει και το τελευταίο ανάχωμα που πήγε κακότεχνα να στήσει ο ΣΥΡΙΖΑ: Πρώτα είπαν ότι είναι κατά της διευθέτησης εργασίας, γιατί καταργεί το 8ωρο. Τους αποδείξαμε ότι και αυτοί εφάρμοσαν τη διευθέτηση. Μετά είπαν ότι στηρίζουν τη διευθέτηση μόνο με συλλογικές συμβάσεις και όχι με ατομικές. Σας δείχνω, πώς με τις προβλέψεις της Οδηγίας, την οποία στήριξαν, ήταν αυτοί που άνοιξαν το δρόμο για τις ατομικές συμβάσεις.

Πάμε τώρα στο τι κάνουμε εμείς: Εμείς λοιπόν, προσθέτουμε στις κατηγορίες εργαζομένων που προβλέπει η Οδηγία και άλλους, όπως π.χ. τους φοιτητές. Και ρωτάω: Πού είναι το κακό; Αν μια μητέρα θέλει τη διευθέτηση, ώστε να περνάει τις Παρασκευές με τα παιδιά της, να μπορεί να το κάνει με την Οδηγία που στήριξε ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά να μην μπορεί να το κάνει ο φοιτητής που θέλει να πάρει περισσότερη πληρωμένη άδεια; Ή να μην μπορούν να το κάνουν άλλες κατηγορίες εργαζομένων; Πρέπει δηλαδή όλοι να δουλεύουν 5 μέρες ακατέβατα, επειδή έτσι θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ;

Ερ: Αυτό όμως που ανησυχεί πολλούς εργαζόμενους είναι η περίπτωση που ο εργοδότης τους πιέσει να δεχτούν τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας χωρίς αυτοί να το θέλουν. Υπάρχουν ασφαλιστικές δικλείδες για τον εργαζόμενο, έτσι ώστε να αποκλειστεί αυτό το ενδεχόμενο;

Το νομοσχέδιο έχει τέτοιες ασφαλιστικές δικλείδες. Κατ' αρχάς, ας σημειωθεί ότι υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις (οι χαλυβουργίες, οι μεταλλουργίες, οι εταιρείες πληροφορικής, κλπ) που η διευθέτηση του χρόνου εργασίας δεν τις βολεύει, διότι είναι τέτοια η φύση της δουλειάς τους. Για να προχωρήσει η διευθέτηση, πρέπει να συμπίπτουν οι βουλήσεις των δύο πλευρών. Εμείς προβλέπουμε: Πρώτον, ότι η διευθέτηση του χρόνου εργασίας μπορεί να γίνει μόνο με αίτημα του ίδιου του εργαζομένου. Δεύτερον, ότι, αν ο εργοδότης πιέσει τον εργαζόμενο για διευθέτηση και εκείνος αρνηθεί και ο εργοδότης πάει να τον απολύσει, αυτόματα η απόλυση του θεωρείται άκυρη! Ενώ, παράλληλα, ο μηχανισμός της διευθέτησης θα ελέγχεται από την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας, η οποία είναι η σημαντικότερη ρύθμιση του νομοσχεδίου. Η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας είναι μία επανάσταση, καθώς αποτελεί έμπρακτη εγγύηση των δικαιωμάτων του εργαζομένου για το ωράριό του, για τις υπερωρίες του και για την αποφυγή εκμετάλλευσής του…

Ερ: Πείτε μας λοιπόν για την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας. Πώς θα λειτουργήσει αυτός ο μηχανισμός; Σε ποιους κλάδους θα εφαρμοστεί αρχικά και πότε αναμένεται η καθολική εφαρμογή;

Πρόκειται για ένα πάγιο αίτημα των εργαζομένων, των συνδικάτων, της ΓΣΕΕ που η κυβέρνηση κάνει πραγματικότητα. Διότι, είναι αλήθεια, σε πολλές περιπτώσεις έχουμε μαύρη και υποδηλωμένη εργασία που πλήττει τους εργαζόμενους. Η Ψηφιακή Κάρτα θα είναι είτε εφαρμογή στο κινητό τηλέφωνο ή η υφιστάμενη κάρτα εργασίας που ήδη χρησιμοποιούν πολλές επιχειρήσεις. Θα την «χτυπάει» ο εργαζόμενος κατά την είσοδο και έξοδό του από τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης, ώστε να καταγράφεται ο χρόνος εργασίας, ο χρόνος υπερωριών, υπερεργασίας, κλπ. Θα είναι συνδεδεμένη με το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ του Υπουργείου Εργασίας, το οποίο θα ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο, ενώ με τη χρήση τεχνολογίας γεωεντοπισμού δεν θα υπάρχει δυνατότητα για κάποιους «πονηρούληδες» να εξαπατήσουν το σύστημα.

Με αυτό τον τρόπο, αν εντοπιστεί να εργάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης εργαζόμενος που δεν είναι δηλωμένος, θα «πέφτει» πρόστιμο στην επιχείρηση 10.500 ευρώ ανά εργαζόμενο! Θα εφαρμόσουμε λοιπόν την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας το συντομότερο δυνατόν, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και ξεκινώντας από τις μεγάλες επιχειρήσεις (τράπεζες-βιομηχανίες). Θα είναι μια ισχυρή «ασπίδα προστασίας» των εργαζομένων από την εκμετάλλευση εργοδοτών, αλλά και όπλο για τους τίμιους εργοδότες που αντιμετωπίζουν τον αθέμιτο ανταγωνισμό όσων ασκούν καταχρηστικές πρακτικές. Στην καταπολέμηση τέτοιων πρακτικών θα μας βοηθήσει και η αναβάθμιση του ΣΕΠΕ σε ανεξάρτητη αρχή Επιθεώρησης Εργασίας κατά τα πρότυπα της ΑΑΔΕ και της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, δύο επιτυχημένων παραδειγμάτων Ανεξάρτητων Αρχών.

Ερ: Σε σχέση με αυτό, κατηγορείστε ότι ουσιαστικά δεν αναβαθμίζετε το ΣΕΠΕ, αλλά ότι το υποβαθμίζετε.

Η διαστρέβλωση της πραγματικότητας έχει και κάποια όρια! Ακούστε, όλα αυτά τα χρόνια οι διάφορες κυβερνήσεις που έχουν περάσει από τη χώρα κατηγορούνται ότι αδικούν ή ευνοούν, κατά περίπτωση, εργοδότες και εργαζόμενους, ανάλογα με πολιτικά τους φρονήματα, με τις διασυνδέσεις τους, κλπ. Εμείς λοιπόν απαντούμε σε αυτά τα παράπονα δεκαετιών με μία ρύθμιση κοινής λογικής και διαφάνειας, με μία ρύθμιση υπέρ του εργαζομένου. Σε γενικές γραμμές, το μοντέλο θα βασίζεται στο μοντέλο της ΑΑΔΕ, που ήταν επιτυχημένο. Και ενώ ερχόμαστε και κάνουμε αυτή την κίνηση, θέλοντας να δείξουμε ότι δεν θέλουμε να ευνοούμε και να αδικούμε, έρχονται ορισμένοι και λένε: κρατήστε ουσιαστικά το σημερινό σύστημα! Ενώ, από τη μια μας κατηγορούν για «νεοφιλελεύθερους οδοστρωτήρες», από την άλλη θέλουν να είμαι εγώ αυτός που θα εφαρμόζει τους ελέγχους στην επιθεώρηση εργασίας από το Υπουργείο Εργασίας. Δηλαδή, δεν βγάζεις άκρη!

Εγώ δεν λέω ότι το νομοσχέδιο δεν επιδέχεται βελτιώσεων. Εδώ είμαστε να συζητήσουμε όλες τις ρυθμίσεις και να δούμε εκείνες που χρήζουν βελτίωσης. Αλλά δεν είναι δυνατόν εμείς να καταθέτουμε συγκεκριμένες προτάσεις και το μόνο που ακούμε να είναι «όχι σε όλα». Θέλουμε να ακούσουμε και συγκεκριμένες προτάσεις. Και αν κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση, να τις υιοθετήσουμε! Εμείς είμαστε που φέρνουμε την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας, εμείς αναβαθμίζουμε το ΣΕΠΕ σε ανεξάρτητη αρχή Επιθεώρησης Εργασίας, εμείς κάνουμε όλα όσα σας ανέφερα μέχρι τώρα. Είναι ευκαιρία, όποιος θέλει να έρθει να μας πει: Δεν μας φτάνουν αυτά που κάνει η κυβέρνηση, θέλουμε περισσότερα. Να τα κάνουμε και αυτά τα περισσότερα. Αλλά να μας τα πουν! Και η συζήτηση να μην γίνει επί των φαντασιώσεων π.χ. του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά επί πραγματικών δεδομένων!

Ερ: Απελευθερώνονται οι μαζικές απολύσεις, όπως ισχυρίζονται κόμματα της αντιπολίτευσης;

Η τελευταία ρύθμιση για το θέμα των μαζικών απολύσεων ήταν με το νόμο 4472 του 2017 του ΣΥΡΙΖΑ. Στο νομοσχέδιο που φέρνουμε εμείς, δεν υπάρχουν προβλέψεις για το συγκεκριμένο θέμα. Αντίθετα, ο κατάλογος με του λόγους προστασίας από απολύσεις διευρύνεται! Καθώς, σε όσους υπήρχαν και με προηγούμενες κυβερνήσεις και οι οποίοι συστηματοποιούνται με αυτό το νομοσχέδιο, (όπως η προστασία για λόγους καταγωγής, φύλου, θρησκείας, αναπηρίας, συνδικαλιστικής δραστηριότητας, σεξουαλικού προσανατολισμού, κ.α.) προσθέτουμε και επιπλέον λόγους:

Πρώτον, τους πατεράδες για 6 μήνες από τη γέννηση του κάθε παιδιού τους. Δεύτερον, τους τηλεργαζόμενους που ασκούν το δικαίωμα της αποσύνδεσης. Τρίτον, την περίπτωση που ένας εργαζόμενος ασκεί κάποιο νόμιμο δικαίωμά του και ο εργοδότης πάει να τον απολύσει. Είναι μάλιστα μια περίπτωση την οποία μεταφέρουμε από τη μεσαία κατηγορία προστασίας στην απόλυτη προστασία! Ενώ, τέλος, αντιστρέφουμε το βάρος της απόδειξης στην απόλυση εργαζομένου: Θεωρείται δηλαδή ότι κατ' αρχήν, ο εργαζόμενος έχει δίκιο και είναι ο εργοδότης που πρέπει να αποδείξει το αντίθετο. Ενώ σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, (όταν π.χ. υπάρχει ένταση στις σχέσεις του εργαζόμενου με τον εργοδότη ή όταν η επιχείρηση έχει οικονομικά προβλήματα), παίρνουμε το γαλλικό και το ισπανικό δίκαιο και λέμε ότι, εάν ο εργαζόμενος προσφύγει στο δικαστήριο, μετά από απόλυση, τα δύο μέρη επιμείνουν στις απόψεις τους, και τελικά υπάρχει απόφαση υπέρ του εργαζομένου, τότε εκείνος μπορεί να πάρει, εκτός από την κανονική, μέχρι και 24 μήνες επιπλέον αποζημίωση, που μπορεί να φτάσει μέχρι και 3 φορές το ύψος της κανονικής! Προκαλώ τον ΣΥΡΙΖΑ να διαψεύσει ότι τα κάνουμε αυτά! Αλλά επίσης διερωτώμαι, πώς είναι δυνατόν π.χ. να συνυπάρχουν στον ίδιο χώρο δια της επιβολής δύο άνθρωποι οι οποίοι έχουν κακές σχέσεις. Οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες που έχουν θεσπίσει αυτή τη διάταξη είναι παράλογες;

Ερ: Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει διατάξεις για τη ρύθμιση της τηλεργασίας στον ιδιωτικό τομέα, η οποία αυξήθηκε εν μέσω της πανδημίας του κορονοϊού. Πώς θα διασφαλίζεται η τήρηση του ωραρίου των εργαζομένων;

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, η τηλεργασία ήταν για χιλιάδες εργαζόμενους η μοναδική ασφαλής επιλογή απασχόλησης. Πολλοί από αυτούς όμως αντιμετώπισαν και σημαντικά προβλήματα που δημιουργήθηκαν, ιδίως ως προς την προστασία του ελεύθερου χρόνου και της τήρησης του συμφωνημένου ωραρίου. Γι' αυτό: Θεσμοθετούμε το «δικαίωμα της αποσύνδεσης», το δικαίωμα δηλαδή κάθε τηλε-εργαζόμενου να απέχει πλήρως από την παροχή εργασίας και τη διεκπεραίωση εργασιών με τηλεφωνικό ή ηλεκτρονικό τρόπο, εκτός του συμφωνημένου ωραρίου εργασίας και κατά τη διάρκεια των αδειών του. Προστατεύουμε έτσι έμπρακτα το 8ωρο, αλλά και την πενθήμερη εργασία και δίνουμε έμφαση στην ισορροπία προσωπικής-επαγγελματικής ζωής.

Είναι μια πρόβλεψη που φέρνει την Ελλάδα μεταξύ των πρώτων χωρών της ΕΕ και του ΟΟΣΑ, μετά τη Γαλλία και την Ιταλία, που παίρνει μέτρα για το δικαίωμα της αποσύνδεσης. Αυτό θα μπορούσε να διασφαλιστεί, για παράδειγμα, με ρυθμίσεις στους servers της επιχείρησης, ώστε να μην προωθούνται επαγγελματικά emails σε υπαλλήλους, μετά τη συμπλήρωση του ημερήσιου ωραρίου. Η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας έρχεται να βοηθήσει από την πλευρά της στο σεβασμό αυτού του μέτρου. Είναι μια πολιτική από τις πιο προοδευτικές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που διασφαλίζει στην πράξη τα δικαιώματα των εργαζομένων!

Ερ: Το νομοσχέδιο εισάγει μία σειρά ρυθμίσεων για τους εργαζόμενους, κάποιες από τις οποίες, όπως έχετε πει, προωθούν την ισορροπία μεταξύ προσωπικής και επαγγελματικής ζωής. Ποιες είναι οι σημαντικότερες από αυτές;

Το νομοσχέδιο κατοχυρώνει δικαιώματα για τους εργαζόμενους πατέρες: Θεσπίζουμε την άδεια πατρότητας 14 ημερών μετ' αποδοχών και ανεβαίνουμε έτσι στην 5η θέση μεταξύ των χωρών-μελών του ΟΟΣΑ όσον αφορά στη διάρκεια της άδειας πατρότητας. Θεσπίζεται, επίσης, για πρώτη φορά γονική άδεια δύο μηνών και για τους δύο γονείς, πληρωμένη από τον ΟΑΕΔ, η οποία μπορεί να χορηγηθεί μέχρι το παιδί να γίνει 8 χρονών. Έτσι θα έχουν κίνητρο να την παίρνουν και οι δύο γονείς - και όχι μόνο οι μητέρες, όπως γίνεται μέχρι σήμερα - και με αυτό τον τρόπο διευκολύνουμε την πρόσληψη των γυναικών στην εργασία. Προστατεύουμε το νέο πατέρα κατά της απόλυσης για 6 μήνες από τη γέννηση του κάθε τέκνου του. Παρέχουμε, όπως σημείωσα και πριν, το δικαίωμα ειδικών ρυθμίσεων εργασίας για γονείς παιδιών ηλικίας έως και 12 ετών. Θεσπίζουμε την άδεια φροντιστή για συγγενείς ή πρόσωπα που κατοικούν στο ίδιο νοικοκυριό με τον εργαζόμενο και έχουν ανάγκη σημαντικής φροντίδας. Επεκτείνουμε την άδεια υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και στον ιδιωτικό τομέα. Προβλέπουμε το δικαίωμα απουσίας, λόγω ανωτέρας βίας, για επείγοντα οικογενειακά ζητήματα. Επεκτείνουμε και για τις υιοθεσίες την άδεια λοχείας 9 εβδομάδων μετά τη γέννα και την ειδική άδεια προστασίας της μητρότητας 6 μηνών με επιδότηση από τον ΟΑΕΔ. Πρόκειται για ρυθμίσεις που συμβάλλουν στην ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών, αίρουν ή τουλάχιστον αδυνατίζουν τα αντικίνητρα για προσλήψεις γυναικών, συμβάλλουν στη συμφιλίωση προσωπικής-οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής. Περιμένω να δω τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, όταν οι ρυθμίσεις αυτές έρθουν στη Βουλή και αν θα τις στηρίξει ή όχι!

Ερ: Ποιος είναι ο στόχος των παρεμβάσεων που προωθούνται στη λειτουργία των συνδικαλιστικών οργανώσεων;

Όλοι θυμόμαστε τα επεισόδια των ξυλοδαρμών στο συνέδριο της ΓΣΕΕ. Θυμόμαστε επίσης καταγγελίες ότι ορισμένες αποφάσεις σε συνδικαλιστικό επίπεδο λαμβάνονται από οργανώσεις-σφραγίδες. Όλα αυτά προκαλούνται ακριβώς, λόγω της έλλειψης αντιπροσωπευτικότητας και διαφάνειας στη λειτουργία των συνδικαλιστικών οργανώσεων. Προχωράμε λοιπόν με ρυθμίσεις διαφάνειας, ενισχύουμε την αξιοπιστία και την αντιπροσωπευτικότητα των συνδικαλιστικών οργανώσεων και διευκολύνουμε τη συμμετοχή των εργαζομένων: Θεσπίζουμε την υποχρεωτική εγγραφή συνδικαλιστικών και εργοδοτικών οργανώσεων σε ηλεκτρονικό μητρώο και την υποχρέωση να παρέχεται δυνατότητα για εξ αποστάσεως ψήφο στα συνδικάτα, με όλες τις δικλείδες διαφάνειας και μυστικότητας στις συνεδριάσεις και τις ψηφοφορίες, ενώ απαγορεύουμε την ενίσχυσή τους από εργοδότες και κόμματα.

Η προστασία των συνδικαλιστικών στελεχών εξομοιώνεται με εκείνη που ισχύει για τις εγκύους, ενώ προϋπόθεση για την κήρυξη απεργίας και την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου είναι να υπάρχει διαθέσιμο σύστημα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, διαθέσιμο σε όποιο μέλος επιθυμεί να το χρησιμοποιήσει, με όρους μυστικότητας. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι στόχος μας είναι να θεσπιστούν κανόνες διαφάνειας στη λειτουργία των συνδικαλιστικών οργανώσεων, κάτι που είναι σε μεγάλο βαθμό αίτημα και των ίδιων των συνδικαλιστικών οργανώσεων.

Ερ: Περιορίζεται με το νομοσχέδιο το δικαίωμα στην απεργία;

Το δικαίωμα στην απεργία είναι κατοχυρωμένο σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι κατοχυρωμένο στο Σύνταγμά μας και είναι αυτονόητα κατοχυρωμένο και στο νέο νομοσχέδιο για την Προστασία της Εργασίας. Αυτό που πολύ απλά κάνουμε είναι ότι εισάγουμε ρυθμίσεις που θα διασφαλίζουν ότι η πίεση των απεργιών θα στρέφεται εναντίον των εργοδοτών και της κυβέρνησης και όχι εναντίον της κοινωνίας. Γι' αυτό, θεσπίζουμε την ελάχιστη εγγυημένη υπηρεσία (33%) π.χ. σε κλάδους κοινής ωφέλειας (στο μετρό για παράδειγμα) κατά τη διάρκεια της απεργίας, έτσι ώστε κλάδοι που έχουν ζωτική σημασία για την εξυπηρέτηση των αναγκών του κοινωνικού συνόλου να λειτουργούν.

Και σημειώνω ότι δεν αλλάζει κάτι ως προς τη νομοθεσία που αφορά το προσωπικό ασφαλείας, καθώς οι ρυθμίσεις του νομοσχεδίου αφορούν μόνο στο επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών και όχι στον αριθμό που προσωπικού ασφαλείας. Οι ρυθμίσεις αυτές αφορούν ουσιαστικά την προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών, με την εφαρμογή μέτρων ανάλογων αυτών που ισχύουν σε άλλες προηγμένες χώρες, όπως η Γαλλία, το Βέλγιο, ο Καναδάς, η Αυστραλία!

