Πολιτισμός

Η Λίνα Νικαλοκοπούλου “Ενώπιος Ενωπίω”: Το “Μαμά γερνάω” ήταν στα αζήτητα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η στιχουργός έδωσε μια σπάνια συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου, που την φιλοξένησε στο «Ενώπιος Ενωπίω».

Για το τραγούδι «Μαμά γερνάω» μίλησε, μεταξύ άλλων, στον Νίκο Χατζηνικολάου η Λίνα Νικολακοπούλου, που το βράδυ του Σαββάτου ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω».

Όπως είπε για το κομμάτι που έχει ερμηνεύσει η Τάνια Τσανακλίδου, «όταν κυκλοφόρησε, ήταν στα αζήτητα».

«Ο τρόπος που πέρασε να εξομολογήσεις στη μάνα σου τους πιο μεγάλους σου φόβους ήταν τόσο μοναδικός», είπε για το κομμάτι, ενώ αναφερόμενη στην ερμηνεύτρια σχολίασε πως «με το θεατρικό της ταλέντο το έκανε μονόπρακτο, είναι μοναδική».

Συγκρίνοντας το με την άλλη μεγάλη επιτυχία, «Κυκλοφορώ και οπλοφορώ», είπε πως όταν κυκλοφόρησε έκανε 100.000 πωλήσεις την πρώτη χρονιά «και το ‘Μαμά γερνάω’ ήταν στις 3.000. Πιστεύω ότι ήταν άλλο κόσμημα και είχε άλλες απαιτήσεις. Ήθελε μεγαλύτερη ωριμότητα από το κοινό».

Τουρκία: Πρωταθλήτρια η Μπεσίκτας

Κορονοϊός - Τζανάκης στον ΑΝΤ1: Ανοσία της τάξεως του 50% μέσα στον Ιούλιο