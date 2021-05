Παράξενα

“Πρωινοί Τύποι” - Σπύρος Χρυσικόπουλος: Ο κολυμβητής που κατέρριψε ρεκόρ Γκίνες

Ο νεαρός που κατάφερε να σπάσει το ρεκόρ συνεχόμενης κολύμβησης μίλησε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Πρωινοί Τύποι».

Ο νεαρός Σπύρος Χρυσικόπουλος ασχολείται με τις υπεραποστάσεις στην κολύμβηση τα τελευταία χρόνια. Όταν είδε τυχαία το ρεκόρ Γκίνες σκέφτηκε «αυτό είναι για μένα» και αποφάσισε να το καταρρίψει.

Έτσι, τις τελευταίες επτά μέρες κολυμπάει συνεχόμενα στην πισίνα του ΟΑΚΑ. Βγαίνει λίγο μόνο για να φάει και να ξεκουραστεί.

Όπως ο ίδιος δήλωσε στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» το κατόρθωμά του είναι «συνδυασμός μυαλού και σώματος. Κάποια στιγμή το σώμα πονάει τόσο, που συνεχίζεις με το μυαλό».

«Τα όριά μας είναι πολύ παραπέρα από εκεί που πιστεύουμε», είπε σχετικά.

Ως προς τις συνέπειες της συνεχούς κολύμβησης εξήγησε ότι, ώρες ώρες πονάνε τα δόντια του, όταν πάει να φάει ή ακόμα και παραισθήσεις παρατήρησε όταν 3 τη νύχτα είδε κόσμο στις κερκίδες.

«Δεν είμαι υπεραθλητής, απλά θεωρώ ότι με το μυαλό όλα γίνονται», κατέληξε.

Να σημειωθεί ότι, σε όλη τη διάρκεια του εγχειρήματός του, η μητέρα του δεν έχει φύγει καθόλου από το πλευρό του.

