Χαρά Βέρρα: Δεν γίνεται το πανηγύρι να το βάλεις σε κάποιο “παλούκι”

"Ο κόσμος θέλει να χορέψει, δεν γίνεται να είναι καθιστοί" τόνισε η τραγουδίστρια στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή "Πρωινοί Τύποι".

Μπορεί πολλοί καλλιτέχνες να έχουν ξεκινήσει ήδη να προγραμματίζουν τις καλοκαιρινές τους περιοδείες, ωστόσο, όλα παραμένουν μετέωρα, καθώς ακόμα δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση.

Η Χαρά Βέρρα μίλησε στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» και σχολίασε πως πανηγύρια χωρίς χορούς, αγκαλιές και ποτά δεν γίνονται.

“Δεν γίνεται το πανηγύρι να το βάλεις σε κάποιο “παλούκι”. Ο κόσμος θέλει να χορέψει, να πλησιάσει τον καλλιτέχνη, να βγάλει φωτογραφίες και να ζητήσει αυτόγραφο” είπε χαρακτηριστικά η Χαρά Βέρρα.

Η ίδια αναφέρθηκε και στις δυσκολίες των καλλιτεχνών, που ζουν για μήνες χωρίς έσοδα, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στους μουσικούς. “Δεν ξέρω αν αναρωτήθηκε κανείς πώς πέρασαν το φετινό Πάσχα οι μουσικοί” τόνισε.

