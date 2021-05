Κοινωνία

Έξοδος Σαββατοκύριακου: Πόσοι πέρασαν τα διόδια

Αυξημένη ήταν η κίνηση από τα διόδια Ελευσίνας και Αφιδνών το Σάββατο. Τι «λένε» τα στοιχεία.

Σε 60.467 ανήλθαν τα οχήματα που εξήλθαν από τα διόδια Ελευσίνας και Αφιδνών, των εθνικών οδών Αθηνών - Κορίνθου και Αθηνών - Λαμίας, το τελευταίο 24ωρο (από τις 06:00 του Σαββάτου 15 Μαΐου έως την ίδια ώρα σήμερα το πρωί), σύμφωνα με τα στοιχεία της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής. Ειδικότερα, από την Ελευσίνα, πέρασαν 33.600 οχήματα και από τις Αφίδνες 26.867.

Παράλληλα, το τελευταίο 24ωρο, εισήλθαν από τα συγκεκριμένα σημεία των δύο εθνικών οδών, συνολικά 37.254 οχήματα. Τα 19.100 από τα διόδια Ελευσίνας και τα 18.154 από των Αφιδνών.

Το προηγούμενο 24ωρο, στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα (από τις 06:00 της Παρασκευής 14 Μαΐου έως την ίδια ώρα του Σαββάτου 15 Μαΐου), εξήλθαν συνολικά 65.385 οχήματα, τα 33.998 από την Ελευσίνα και τα 31.387 από τις Αφίδνες. Ταυτόχρονα, το συγκεκριμένο 24ωρο, εισήλθαν, από τα ίδια σημεία, 39.770 οχήματα, τα 18.120 από Ελευσίνα και τα 21.650 από Αφίδνες.

Σύμφωνα με την Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής, η κυκλοφορία στις εθνικές οδούς Αθηνών - Κορίνθου και Αθηνών - Λαμίας διεξάγεται κανονικά.

