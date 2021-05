Κοινωνία

Δολοφονία στη Μεταμόρφωση: ξεκαθάρισμα λογαριασμών “βλέπει” η ΕΛΑΣ

Πώς στήθηκε η ενέδρα θανάτου. Τα στοιχεία που ερευνά η αστυνομία. Ποιος ήταν ο 58χρονος που "γάζωσαν" οι δράστες.

Σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών αποδίδει η ΕΛΑΣ την δολοφονία 58χρονου άνδρα, λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, στην περιοχή της Μεταμόρφωσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, το θύμα, που ήταν παλιός πυγμάχος, βρισκόταν έξω από καντίνα στην οδό Ιφιγένειας. Ξαφνικά σταμάτησε δίπλα του μια μηχανή με δύο άτομα και ο συνεπιβάτης πυροβόλησε εναντίον του με αποτέλεσμα ο 58χρονος να πέσει νεκρός.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ και του Τμήματος Ανθρωποκτονιών, ενώ προανάκριση διενεργεί η Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής.

Το νέο αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε λίγες μόνο ημέρες μετά τη δολοφονία της άτυχης 20χρονης στα Γλυκά Νερά από ληστές και 40 ημέρες μετά την εκτέλεση του δημοσιογράφου, Γιώργου Καραϊβάζ, έξω από το σπίτι του.

