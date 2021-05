Κόσμος

Ελ Σαλβαδόρ: Πάνω από δέκα πτώματα στο σπίτι δολοφόνου (εικόνες)

Κατά συρροή δολοφόνος φαίνεται πως ήταν ο πρώην αστυνομικός που συνελήφθη για τη δολοφονίας μίας γυναίκας και της κόρης της.

Η έρευνα στο σπίτι πρώην αστυνομικού ο οποίος συνελήφθη στο Ελ Σαλβαδόρ για τη δολοφονία δύο γυναικών, οδήγησε στην ανακάλυψη δέκα πτωμάτων.

Η υπόθεση φαίνεται πως κρύβει «αλυσίδα» φόνων, με τα θύματα να φτάνουν ακόμα και τα 13.

Βάσει των πληροφοριών που έχουν οι Αρχές, έχουν εκδοθεί εννέα εντάλματα για υπόπτους, κάποιοι από τους οποίους έχουν συλληφθεί.

Οι υπόλοιποι θεωρούνται συνεργοί στους 13 φόνους. Τα οκτώ θύματα ήταν γυναίκες.

Ο πρώτος ύποπτος, ο πρώην αστυνομικός, Hugo Osorio Chavez, συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα για τη δολοφονία μίας γυναίκας και της κόρης της.

