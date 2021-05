ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ

Η Μάχη της Κρήτης: εκδηλώσεις για την επέτειο των 80 χρόνων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με ένα πλούσιο πρόγραμμα επετειακών εκδηλώσεων μνήμης, εορτάζεται στα Χανιά η 80η επέτειος.

Με την ονομασία "Μάχη της Κρήτης" έμεινε στην ιστορία η αεραποβατική επιχείρηση, που επιχείρησε η Ναζιστική Γερμανία κατά της Κρήτης στις 20 Μαΐου 1941 και η οποία έληξε δώδεκα μέρες μετά, την 1η Ιουνίου, με την κατάληψη της Μεγαλονήσου. Ήταν μία από τις σημαντικότερες μάχες του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, με πολλές πρωτιές σε επιχειρησιακό επίπεδο.

Με ένα πλούσιο πρόγραμμα επετειακών εκδηλώσεων μνήμης, εορτάζεται στα Χανιά η 80η επέτειος. Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν το βράδυ του Σαββάτου στο Παλιό Λιμάνι της πόλης όπου και πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια δύο εκθέσεων.

Στην Πύλη Σαμπιονάρα εγκαινιάσθηκε η έκθεση σπάνιων φωτογραφιών - μαρτυριών από την Κρήτη κατά τη διάρκεια της Γερμανικής Κατοχής, με πρωτοσέλιδα εφημερίδων και αποκόμματα, περιοδικά, βιβλία και ντοκουμέντα.

Στον ίδιο χώρο εκτίθεται γερμανικό αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων των Γερμανών στην Κρήτη. Η έκθεση συνοδεύεται από την προβολή δυο σπάνιων δεκαλέπτων φιλμ 16 mm, επίκαιρα γερμανικής προπαγάνδας, όπως επίσης και ντοκιμαντέρ και επίκαιρα με θέμα τη Μάχη της Κρήτης. Η έκθεση την επιμέλεια της οποίας έχει ο Λευτέρης Λαμπράκης, θα διαρκέσει έως τις 30 Μαΐου.

Στο Γιαλί Τζαμισί παρουσιάστηκε εικαστικό δρώμενο με τίτλο, «Ματωμένα πορτραίτα», στην μνήμη των μαχητών της Μάχης της Κρήτης και όλων όσων έχασαν τη ζωή τους στη μάχη κατά του φασισμού. Παράλληλα παρουσιάζεται έκθεση 30 μεταλλικών στηλών με Κρήτες μαχητές και έκθεση 50 πορτραίτων, έργων ζωγραφικής του καλλιτέχνη Δημήτρη Αστερίου. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων τις βραδινές ώρες στον εξωτερικό χώρο του θεάτρου «Μίκης Θεοδωράκης» προβάλλονται εικόνες από τα γεγονότα της Μάχης της Κρήτης.

Την Τετάρτη 19 Μαΐου στο πλαίσιο της κεντρικής εκδήλωσης του Δήμου Χανίων θα γίνει η παρουσίαση υπαίθριας έκθεσης με τίτλο, «βομβαρδισμένα Χανιά», ενώ το Σάββατο 22 Μαΐου κατά την κεντρική εκδήλωση της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων θα παρουσιασθεί η επετειακή συλλεκτική έκδοση των Ελληνικών Ταχυδρομείων αφιερωμένη στα 80 χρόνια από την Μάχη της Κρήτης.

Η τελετή λήξης των φετινών εκδηλώσεων θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 23 Μαΐου στο αεροδρόμιο του Μάλεμε κατά την διάρκεια της οποίας προγραμματίζεται μεταξύ άλλων, διέλευση αεροσκαφών F16 από την 115 ΠΜ σε σχηματισμό με το ακροβατικό σμήνος RED ARROWS της RAF, άλμα αλεξιπτωτιστών και επίδειξη μεμονωμένου αεροσκάφους F16 από την 115 ΠΜ (demo flight).

Το φετινό πρόγραμμα των εκδηλώσεων περιλαμβάνει τελετές μνήμης σε σημεία της Περιφερειακής Ενότητας, ομιλίες, εκθέσεις, ξεναγήσεις και παράλληλες αθλητικές εκδηλώσεις.