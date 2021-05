Κόσμος

Μόσχα: Το ομορφότερο μετρό του κόσμου έγινε 86 ετών (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με τους σταθμούς του να παραπέμπουν σε χώρους Τέχνης, το μετρό της Μόσχας γιορτάζει τα γενέθλιά του και «μοιράζει» βόλτες.

Τα 86ά γενέθλιά του γιόρτασε χθες το μετρό της Μόσχας.

Ήταν 15 Μαΐου του 1935 όταν άνοιξαν οι πρώτοι σταθμοί του μετρό.

Για να τιμηθεί η επέτειος, ένας συρμός κάνει κυκλική πορεία, βόλτα που μπορεί να κάνει οποιοσδήποτε το Σαββατοκύριακο.

Στην «παρέλαση» των συρμών συμμετέχουν κι εκείνοι που έχουν αποσυρθεί. Ο παλιότερος συρμός που θα κυκλοφορεί το Σαββατοκύριακο είναι από το 1973 και ο πιο σύγχρονος από το 2020.

Το μετρό της Μόσχας αποτελείται από 14 γραμμές, συνολικού μήκους 414,7χλμ. Συνολικά 241 σταθμοί είναι σε λειτουργία, οι 40 εκ των οποίων θεωρούνται αρχιτεκτονικά μνημεία.

Ακόμα 25 σταθμοί αναμένεται να προστεθούν τα επόμενα τρία χρόνια, για την εξυπηρέτηση των απομακρυσμένων περιοχών της Μόσχας.

Το μετρό της Μόσχας θεωρείται – δίκαια- ένα από τα πιο όμορφα του κόσμου.

Δολοφονία στα Γλυκά Νερά: το λάθος των κακοποιών αναζητά η Αστυνομία

Ισθμός Κορίνθου: εικόνα από drone μετά την κατολίσθηση (βίντεο)