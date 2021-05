Life

“Η Φάρμα”: Αποχώρησε η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αλεξάνδρα Παναγιώταρου και Έλενα Τσικιτίκου αναμετρήθηκαν σε πέντε δοκιμασίες, που η καθεμία βαθμολογούνταν διαφορετικά.

Αντίο στη "Φάρμα" είπε το βράδυ του Σαββάτου η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου, η οποία κλήθηκε να μονομαχήσει με την Έλενα Τσικιτίκου.

Η απόφαση ήταν της αρχηγού, Κυριακής Κατσογρεσάκη, η οποία νωρίτερα επέλεξε για υπηρέτες της τον Κώστα Γκρέκα και την Αλεξάνδρα Παναγιώταρου.

Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου επέλεξε για αντίπαλο της στο αγώνα αποχώρησης την Έλενα Τσικιτίκου, με την οποία χρειάστηκε να αναμετρηθεί σε πέντε αγωνίσματα για να διεκδικήσει την παραμονή της στη «Φάρμα».

Ωστόσο, η Έλενα Τσικιτίκου ήταν εκείνη που εξασφάλισς την πολυπόθητη θέση και έτσι η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου αποχαιρέτησε τους συμπαίκτες της.

Είχε προηγηθεί η καυτή εμφάνιση με μπικίνι που ενθουσίασε τον Μιχάλη Ιατρόπουλο!

Δείτε τη μονομαχία αποχώρησης:





Δείτε όλα όσα έγιναν στο τελευταίο επεισόδιο: