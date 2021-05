Life

Στέλιος Κρητικός: Θα γίνει πατέρας για τέταρτη φορά!

Ο γνωστός ηθοποιός επέλεξε την παγκόσμια ημέρα οικογένειας για να γνωστοποιήσει το ευχάριστο γεγονός.

Σε πελάγη ευτυχίας πλέει ο Στέλιος Κρητικός και η σύζυγός του Κάτια Παπαδοπούλου, αφού σε λίγους μήνες θα κρατήσουν στην αγκαλιά τους το δεύτερο παιδάκι τους.

Ο γνωστός ηθοποιός επέλεξε την παγκόσμια ημέρα οικογένειας για να γνωστοποιήσει το ευχάριστο γεγονός, κοινοποιώντας ένα τρυφερό βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, στο οποίο τραγουδάει τα «Παιδιά του Πειραιά» και μας δείχνει τα τρία του παιδιά, αλλά και την φουσκωμένη κοιλίτσα της συζύγου του.

