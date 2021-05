Οικονομία

Γεωργιάδης- Τουρισμός: Έρχεται γενναίο και επιστρεπτέο πρόγραμμα

Ο Υπουργός Ανάπτυξης για τα προγράμματα στήριξης των επιχειρήσεων του Τουρισμού και όχι μόνο. Το όριο των 100 στις δεξιώσεις και οι εκλογές.

Ένα «γενναίο» και μη επιστρεπτέο πρόγραμμα ενίσχυσης των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό ετοιμάζει η κυβέρνηση όπως υπογράμμισε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 'Αδωνις Γεωργιάδης, στο MEGA.

«Στείλαμε το σχέδιο της υπουργικής απόφασης στις Βρυξέλλες. Μόλις λάβουμε το πρώτο πράσινο φως, θα προβούμε σε επίσημες ανακοινώσεις. Το πρόγραμμα είναι πολύ γενναίο για τις επιχειρήσεις του τουρισμού. Κονδύλι μεγαλύτερο από ότι στην εστίαση» σημείωσε ο κ. Γεωργιάδης.

Παράλληλα, είπε ότι το υπουργείο Ανάπτυξης εξετάζει την ενίσχυση των κλάδων της ένδυσης, της υπόδησης, των εποχικών καταστημάτων αλλά και των ταξί. «Στο υπουργείο Ανάπτυξης μας καίει να μη μείνει κλειστή ούτε μια επιχείρηση. Κάθε μέρα κάνω 10-12 συσκέψεις με διαφορετικούς κλάδους» επισήμανε.

«Ήμασταν 22η θέση στην απορρόφηση ΕΣΠΑ στην Ευρώπη όταν ανέλαβα το υπουργείο Ανάπτυξης. Τώρα είμαστε στην τρίτη θέση στην Ευρώπη. Από Το 2020 μέχρι σήμερα, είμαστε 1η σε απορρόφηση ευρωπαϊκών πόρων. Αυτό έπαιξε ρόλο στην συγκράτηση της ύφεσης της ελληνικής οικονομίας και είμαι περήφανος για αυτό» πρόσθεσε, τονίζοντας ότι «όλα γίνονται για να επανεκκινήσουν οι επιχειρήσεις και να βρει ο κόσμος δουλειά. Είναι λεφτά που δίνουμε για να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας».

Τα χρήματα τουρισμό, παιδότοπο και γυμναστήρια δεν θα επιστραφούν - Λοιπά μέτρα στήριξης

Ακόμα, σύμφωνα με τον κ. Γεωργιάδη, μέχρι τώρα έχουν γίνει 7.000 αιτήσεις στην πλατφόρμα για την ενίσχυση των catering και των εστιατορίων που άνοιξε την Παρασκευή. Η πλατφόρμα για την ενίσχυση γυμναστηρίων και παιδοτόπων θα ανοίξει μεταξύ 28-30 Μαίου, ενώ τα χρήματα θα εκταμιευθούν σε διάστημα 4 εβδομάδων από την αίτηση.

Ο υπουργός επανέλαβε ότι η ενίσχυση σε τουρισμό, παιδότοπο και γυμναστήρια θα είναι μη επιστρεπτέα. Επιπλέον, γνωστοποίησε ότι εντός της εβδομάδας θα καταβληθούν τα χρήματα στις επιχειρήσεις που δεν λειτούργησαν τα Χριστούγεννα (Κοζάνη, Ελευσίνα) λόγω του ότι οι περιοχές ήταν στο κόκκινο επιδημιολογικά.

Κέντρα δεξιώσεων

Σχετικά με τα κέντρα δεξιώσεων, ο κ. Γεωργιάδης είπε το όριο των 100 ατόμων δεν έχει νόημα, και συμπλήρωσε λέγοντας ότι στη σύσκεψη με τους ειδικούς αυτή την εβδομάδα θα προσπαθήσει να το αλλάξει.

«Το όριο των 100 ατόμων δεν έχει νόημα. Αφού δεν υπάρχει όριο στα εστιατόρια, πολύ πάνε και νοικιάζουν εστιατόρια και πάνε εκεί πάνω από 100 άτομα. Έτσι υπάρχει ένας αθέμιτος ανταγωνισμός μεταξύ κτημάτων και εστιατορίων. Θα κάνω άλλη μια προσπάθεια αυτή την εβδομάδα να πείσω τους γιατρούς μας, ότι το όριο των 100 ατόμων μπορεί να φύγει, εάν βάλουμε πολύ αυστηρά πρωτόκολλά. Όποιες και αν είναι οι προσωπικές μας γνώμες, ακολουθούμε τις γνώμες των ειδικών» ανέφερε.

Νέα χρηματοδοτικά εργαλεία

Όπως είπε ο κ. Γεωργιάδης, τις τελευταίες μέρες τρέχουν δύο νέα χρηματοδοτικά εργαλεία. Το πρώτο αφορά στα δάνεια για επενδυτικούς σκοπούς σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις έως 2 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία δίνονται από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και έχουν περίοδο χάριτος 2 έτη και πολύ μικρά επεισόδια. Το άλλο μέτρο αφορά στην χρηματοδότηση δανείων έως 50.000 ευρών των πολύ μικρών επιχειρήσεων «που έμειναν έξω από τα δύο υπόλοιπα προγράμματα».

Ο υπουργός μίλησε και για τις οχλήσεις των εισπρακτικών εταιρειών στους πολίτες: «Κανένας υπουργός Ανάπτυξης δεν έχει βάλει περισσότερα πρόστιμα στις εισπρακτικές από εμένα. Όποιος συμπολίτης μας αισθάνεται ότι έχει υπερβολική όχληση, να κάνει καταγγελία στο υπουργείο και τα άλλα αφήστε τα σε εμένα».

Εκλογές

Στο ερώτημα εάν τον Σεπτέμβριο η κυβέρνηση θα προκηρύξει εκλογές, ο κ. Γεωργιάδης ήταν σαφής. «Τους τηλεθεατές τους ενδιαφέρει αν θα έχουν δουλειά τον Σεπτέμβριο. Σκιζόμαστε για να έχουν δουλειά. Αν θα έχουν να πληρώσουν τους λογαριασμούς. Σκιζόμαστε για να μπορούν να τους πληρώνουν. Τους νοιάζει αν θα έχει καλή εκπαίδευση το παιδί τους. Σκιζόμαστε για να έχει καλή εκπαίδευση το παιδί τους. Δεν υπάρχει λόγος εκλογών».

