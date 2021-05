Κόσμος

Γάζα: Παιδιά μεταξύ των εκατοντάδων νεκρών (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στους 186 οι νεκροί Παλαιστίνιοι από τα ισραηλινά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας.

Είκοσι έξι Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν σήμερα από τα ισραηλινά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσε το τοπικό υπουργείο Υγείας, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των νεκρών στον παλαιστινιακό θύλακα σε 183.

Το παλαιστινιακό υπουργείο κατήγγειλε ότι τα σημερινά πλήγματα είχαν στόχο δύο σπίτια, ενώ ο ισραηλινός στρατός επεσήμανε ότι μελετά τις πληροφορίες.

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία, 47 παιδιά είναι μεταξύ των νεκρών, ενώ το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας πρόσθεσε ότι 1.200 Παλαιστίνιοι έχουν τραυματιστεί από τη Δευτέρα όταν ξεκίνησε ο νέος κύκλος βίας μεταξύ του ισραηλινού στρατού και ένοπλων παλαιστινιακών οργανώσεων στη Γάζα.

Εξάλλου νωρίτερα σήμερα ο στρατός του Ισραήλ επιβεβαίωσε ότι εξαπέλυσε πλήγμα εναντίον της οικίας του επικεφαλής του πολιτικού γραφείου της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, του Γιαχία Σίνουαρ, όμως δεν διευκρίνισε αν αυτός βρισκόταν μέσα στο σπίτι.

Ο στρατός "επιτέθηκε στην οικία του Γιαχία Σίνουαρ και του αδελφού του, ενός τρομοκράτη", ανέφερε ο ισραηλινός στρατός στο Twitter, όπου δημοσίευσε και βίντεο στο οποίο φαίνεται ένα κατεστραμμένο σπίτι μέσα σε ένα σύννεφο σκόνης.

Αυτόπτες μάρτυρες που βρίσκονταν στην περιοχή επιβεβαίωσαν ότι το σπίτι του Σίνουαρ βομβαρδίστηκε.

Τον Μάρτιο είχε επανεκλεγεί στην προεδρία του πολιτικούς γραφείου της Χαμάς για τη Λωρίδα της Γάζας, ενός θύλακα όπου ζουν 2 εκατομμύρια άνθρωποι και κυβερνάται από το ισλαμιστικό κίνημα.

Ο Γιαχία Σίνουαρ, που κρατούνταν στο Ισραήλ επί περισσότερα από 20 χρόνια και απελευθερώθηκε στο πλαίσιο ανταλλαγής κρατουμένων, εξελέγη για πρώτη φορά στη θέση αυτή τον Φεβρουάριο του 2017.

Βρετανία: νεκρό παιδί από έκρηξη στο Λάνκασιρ