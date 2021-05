Κοινωνία

Εκάλη: Διάρρηξη σε μεζονέτα επιχειρηματία με μεγάλη λεία

Οι δράστες εισέβαλαν στην οικία, αργά το βράδυ της Παρασκευής, αφού προηγουμένως ξήλωσαν τον συναγερμό.

Άγνωστοι δράστες διέρρηξαν μεζονέτα επιχειρηματία στην περιοχή της Εκάλης.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, οι δράστες εισέβαλαν στην οικία, αργά το βράδυ της περασμένης Παρασκευής, αφού προηγουμένως ξήλωσαν τον συναγερμό. Στη συνέχεια, ανενόχλητοι αφαίρεσαν χρήματα και κοσμήματα και τράπηκαν σε φυγή.

Η Αστυνομία διενεργεί έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

Η ληστεία αυτή σημειώθηκε λίγες μόνο ημέρες μετά την αιματηρή εισβολή ληστών σε σπίτι στα Γλυκά Νερά και τη δολοφονία της άτυχης 20χρονης Καρολάιν.

