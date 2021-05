Καιρός

Καιρός: ήλιος και άνοδος της θερμοκρασίας τη Δευτέρα

Η πρόγνωση του καιρού που μας δείχνει το ανοιξιάτικο πρόσωπό του. Το σκηνικό του καιρού ανά περιοχή.

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός τη Δευτέρα, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι στα νότια θα πνέουν δυτικοί 4 με 6 και από τις μεσημβρινές ώρες τοπικά 7 μποφόρ, στην υπόλοιπη χώρα νότιοι 3 με 5 και από τις μεσημβρινές ώρες στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Στην Αττική ο καιρός αναμένεται γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί 3 με 4 και τοπικά έως 5 μποφόρ, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες νότιοι 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες νότιοι έως 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Στη Μακεδονία και τη Θράκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες και μικρή πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες νότιοι τοπικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο θα είναι 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την ανατολική Πελοπόννησο, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί 3 με 4 και στα νότια τοπικά 5 μποφόρ, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ, από το βράδυ δυτικοί 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η ελάχιστη θα είναι 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Στις Κυκλάδες και την Κρήτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ, ενισχυόμενοι από τις μεσημβρινές ώρες σε 5 με 6 και στα νότια τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, ο καιρός αναμένεται γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια νότιοι 3 με 5 και από τις μεσημβρινές ώρες 4 με 6 μποφόρ. Στα νότια δυτικοί 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Την Τρίτη γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν στα βόρεια, κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στα κεντρικά και νότια τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα κεντρικά και τα νότια.

