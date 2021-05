Πολιτική

Διεθνής Ημέρα κατά της Ομοφοβίας- ΕΕ: Όλοι γεννιούνται ελεύθεροι και ίσοι

Το μήνυμα του Ύπατου Εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα κατά της Ομοφοβίας, της Τρανσφοβίας και της Διφοβίας.

«Όλοι γεννιούνται ελεύθεροι και ίσοι στην αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα» τονίζει ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ Ζοζέπ Μπορέλ στην ανακοίνωσή του εκ μέρους της ΕΕ για τη Διεθνή Ημέρα κατά της Ομοφοβίας, της Τρανσφοβίας και της Διφοβίας (17 Μαΐου).

«Την Παγκόσμια Ημέρα κατά της ομοφοβίας, της τρανσφοβίας και της διφοβίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβεβαιώνει τη σθεναρή της δέσμευση να σέβεται, να προστατεύει και να προωθεί την πλήρη και ισότιμη απόλαυση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των λεσβιών, των ομοφυλόφιλων, των αμφιφυλόφιλων, των τρανσέξουαλ και των μεσόφυλων», αναφέρει ο Ύπατος Εκπρόσωπος.

Συμπληρώνει ότι «σε όλο τον κόσμο, τα άτομα συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν βία, αποκλεισμό και διακρίσεις σε καθημερινή βάση, λόγω του πραγματικού ή αντιληπτού σεξουαλικού προσανατολισμού και της ταυτότητας φύλου ή των φύλων. Η ΕΕ εξακολουθεί να ανησυχεί ιδιαίτερα για το γεγονός ότι σε 69 χώρες οι συναινετικές ομοφυλοφιλικές σχέσεις ποινικοποιούνται, ενώ 11 από αυτές διατηρούν τη θανατική ποινή ως νόμιμη τιμωρία για την ομοφυλοφιλία».

«Η πανδημία COVID-19 έχει οδηγήσει σε ακόμη υψηλότερα επίπεδα βίας και διακρίσεων εναντίον ΛΟΑΤΙ ατόμων, συμπεριλαμβανομένης της ενδοοικογενειακής βίας, της ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο και εκτός σύνδεσης και εγκλημάτων μίσους. Αντιμετωπίζουν συχνά στίγμα και διακρίσεις κατά την πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας» υπογραμμίζει ο Ύπατος Εκπρόσωπος και προσθέτει ότι «επιπλέον, η πανδημία έχει οδηγήσει σε συρρίκνωση του αστικού χώρου και αύξηση των αυθαίρετων συλλήψεων και κρατήσεων, σωματικών επιθέσεων και ψυχολογικών τραυμάτων για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που προστατεύουν τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΙ ατόμων. Αυτές οι πράξεις είναι απαράδεκτες και η ΕΕ τονίζει τη σημασία του τερματισμού της ατιμωρησίας τους».

Η ανακοίνωση επισημαίνει ότι «η ΕΕ αναλαμβάνει δράση σε παγκόσμιο επίπεδο για την πρόληψη και την καταγγελία κάθε μορφής διάκρισης εναντίον ΛΟΑΤΙ ατόμων, συμπεριλαμβανομένης της ομοφοβικής, διφοβικής και τρανσφοβικής βίας, προωθώντας παράλληλα την πρόσβασή τους σε ίσες ευκαιρίες σε όλους τους τομείς της ζωής. Είναι σημαντικό οι νόμοι που κάνουν διακρίσεις, οι πολιτικές και πρακτικές, συμπεριλαμβανομένης της ποινικοποίησης της συγκατάθεσης ομοφυλοφιλικών σχέσεων να καταπολεμούνται παγκοσμίως. Τέτοιες πρακτικές εκθέτουν επίσης τα ΛΟΑΤΙ άτομα δυσανάλογα στην ανεργία, στον κοινωνικό αποκλεισμό και στη φτώχεια».

«Η ΕΕ θα παραμείνει στην πρώτη γραμμή των προσπαθειών για τη διασφάλιση της πλήρους και ισότιμης απόλαυσης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΙ ατόμων. Μέσω του ανανεωμένου πλαισίου εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής, ιδίως του σχεδίου δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία (2020-2024) και την πρώτη στρατηγική για την ισότητα LGBTIQ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2020-2025, η ΕΕ προωθεί την ισότητα σε όλους τους τομείς της ζωής, τόσο εντός όσο και εκτός η ΕΕ» αναφέρεται.

Ο Ζοζέπ Μπορέλ σημειώνει ότι, σύμφωνα με το φετινό θέμα της Διεθνούς Ημέρας κατά της Ομοφοβίας, Τρανσφοβίας και Διαφοβίας, «Μαζί: Αντίσταση, Υποστήριξη, Θεραπεία!», « η ΕΕ θα συνεχίσει να αντιμετωπίζει τις διακρίσεις λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου, επισημαίνοντας την ευάλωτη κατάσταση των ΛΟΑΤΙ ατόμων στην ανάκαμψη της COVID-19 και ζητώντας δικαιότερες και βιώσιμες κοινωνίες. Θα ξεκινήσει μέσω πολιτικού διαλόγου με χώρες εταίρους και θα συνεχίσει να υποστηρίζει οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για την προστασία και προώθηση της πλήρους και ίσης απόλαυσης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΙ ατόμων και του σεβασμού της διαφορετικότητας».

Καταλήγει ότι «η εξασφάλιση του δικαιώματος όλων των ατόμων να είναι ελεύθεροι να είναι αυτοί που είναι και να αγαπούν όποιον επιλέγουν απαιτεί από κοινού προσπάθειες από όλους, κάθε μέρα».

