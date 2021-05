Αθλητικά

Κορονοϊός – Ρίβερ Πλέιτ: Την αποδεκάτισε πριν το ντέρμπι με την Μπόκα

Θετικοί στον κορονοϊό βρέθηκαν οι περισσότεροι παίκτες της αργεντίνικης ομάδας λίγο πριν το ντέρμπι με την Μπόκα Τζούνιορς.

Αποδεκατισμένη θα παραταχθεί η Ρίβερ Πλέιτ στο παραδοσιακό ντέρμπι του αργεντίνικου ποδοσφαίρου κι ένα από τα σημαντικότερα του πλανήτη, που θα γίνει σήμερα (16/5, 23:30) με αντίπαλο την Μπόκα Τζούνιορς για τα προημιτελικά του Λιγκ Καπ.

Το ιατρικό επιτελείο της Ρίβερ, ανακοίνωσε αρχικά δέκα κρούσματα και αμέσως μετά ακόμη πέντε, μεταξύ των οποίων και οι τέσσερις (!) τερματοφύλακες της ομάδας. Κατά συνέπεια, ο Μαρσέλο Γκαγιάρδο «επιστράτευσε» τον 21χρονο, Λεονάρντο Ντίαζ, καθώς οι Αρμάνι, Μπολόνια, Λουξ και Πετρόλι είναι «εκτός μάχης».

Και οι τέσσερις «κόλλησαν» από τον προπονητή τερματοφυλάκων, Αλμπέρτο Μόντες, ο οποίος βρίσκεται σε καραντίνα από την Παρασκευή.

Το συγκεκριμένο Superclasico, θα είναι το τρίτο της σεζόν μεταξύ των δύο μεγάλων «μονομάχων» του ποδοσφαίρου της Αργεντινής, καθώς προηγήθηκαν δύο ισοπαλίες στο «Copa Diego Maradona» (2-2) και πρόσφατα στο Λιγκ Καπ (1-1).

