Εστίαση: Συλλήψεις, πρόστιμα και “λουκέτα” για παραβάσεις

“Πρωταθλήτρια” η Αττική. Σε ποιες άλλες περιοχές καταγράφονται υψηλά ποσοστά μη συμμόρφωσης με τα μέτρα για τον κορονοϊό.

Κατά τη δεύτερη ημέρα διεύρυνσης του ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, που δραστηριοποιούνται στην εστίαση-ποτό, κατεγράφησαν υψηλά ποσοστά μη συμμόρφωσης με τους ειδικούς όρους λειτουργίας.

Σύμφωνα με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, τα φαινόμενα αυτά ήταν ιδιαίτερα έντονα στην Αττική, σε περιοχές όπως η Γλυφάδα (6 κυρώσεις αναστολής λειτουργίας), Χαλάνδρι, Παγκράτι, Κολωνάκι, Ψυρρή. Υψηλή παραβατικότητα είχαμε και σε περιοχές στις Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης, όπου και επιβλήθηκαν σημαντικές κυρώσεις.

Χαρακτηριστικές ήταν οι περιπτώσεις παραμονής και εξυπηρέτησης πελατών σε εσωτερικούς χώρους των επιχειρήσεων και η μη τήρηση του μέγιστου αριθμού εξυπηρετούμενων.

Οι Αρχές ελέγχου και επιβολής του νόμου προχώρησαν στην επιβολή προστίμων ύψους 151.400 ευρώ και επέβαλαν κύρωση αναστολής λειτουργίας 15 ημερών σε οκτώ επιχειρήσεις, ενώ έγιναν και πέντε συλλήψεις υπευθύνων επιχειρήσεων.

Λόγω της καταγραφής υψηλών ποσοστών παραβατικότητας στη λειτουργία καταστημάτων εστίασης, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί αναδιαμορφώνουν το πρόγραμμα ελέγχων και προχωρούν σε οριζόντιους σαρωτικούς ελέγχους με επίκεντρο τις περιοχές και τις επιχειρήσεις αυτές που δεν τηρούν τους ειδικούς όρους λειτουργίας θέτοντας σε κίνδυνο τόσο τη δημόσια υγεία όσο και τη συλλογική προσπάθεια για τη σταδιακή επανεκκίνηση όλων των οικονομικών δραστηριοτήτων.

Οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες (ΕΛ.ΑΣ., Λιμενικό Σώμα, ΕΑΔ, ΔΙ.Μ.Ε.Α., Σ.ΕΠ.Ε., Περιφέρειες και Δημοτική Αστυνομία) διενήργησαν το Σάββατο συνολικά 72.911 ελέγχους και κατέγραψαν 278 περιπτώσεις παραβίασης των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού.

