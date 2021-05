Οικονομία

Οι πληρωμές από Υπουργείο Εργασίας, e-ΕΦΚΑ και ΟΑΕΔ

Αποζημιώσεις για αναστολές συμβάσεων εργασίας, αναδρομικά σε κληρονόμους συνταξιούχων και επιδόματα.

Την πληρωμή των αποζημιώσεων για την αποζημίωση δώρου Πάσχα Απριλίου για αναστολές συμβάσεων εργασίας και μία ακόμη καταβολή αναδρομικών σε κληρονόμους θανόντων συνταξιούχων περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ο προγραμματισμός των καταβολών από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, τον e-ΕΦΚΑ και τον ΟΑΕΔ, για την εβδομάδα 17-21 Μαΐου. Συνολικά θα καταβληθούν 80,5 εκατ. ευρώ σε πάνω από 695.000 δικαιούχους.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση:

1. Από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων θα γίνουν οι εξής καταβολές:

29 εκατ. ευρώ για 585.000 δικαιούχους που αφορά στην αποζημίωση δώρου Πάσχα του μηνός Απριλίου για αναστολές συμβάσεων εργασίας.

για που αφορά στην αποζημίωση δώρου Πάσχα του μηνός Απριλίου για αναστολές συμβάσεων εργασίας. 2 εκατ. ευρώ για 3.000 δικαιούχους (αφορά υπόλοιπα αναστολών έτους 2020, αναλογία δώρου Χριστουγέννων, υπόλοιπα αναστολών 2021).

2. Από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν την περίοδο 17-21 Μαΐου οι εξής καταβολές:

Τακτικές πληρωμές

14 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 19.185 δικαιούχου ς για παροχές σε χρήμα (επιδόματα ασθενείας, μητρότητας, ατυχήματος, έξοδα κηδείας).

θα καταβληθούν σε ς για παροχές σε χρήμα (επιδόματα ασθενείας, μητρότητας, ατυχήματος, έξοδα κηδείας). 16,9 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 520 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

θα καταβληθούν σε σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ. Επιπροσθέτως, 6.500 ευρώ θα καταβληθούν σε 14 δικαιούχους για κληρονομικές παροχές επικουρικής σύνταξης.

Έκτακτες πληρωμές

Τη Δευτέρα, 17 Μαΐου, θα καταβληθούν 9 εκατ. ευρώ σε 18.020 δικαιούχους που αφορούν σε αναδρομικά κληρονόμων θανόντων συνταξιούχων από επιστροφή μνημονιακών μειώσεων.

3. Από τον ΟΑΕΔ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

25 εκατ. ευρώ σε 62.500 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

σε για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων. 15 εκατ. ευρώ σε 6.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

σε στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης. 500.000 ευρώ σε 1.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

Για το διάστημα 17-21 Μαΐου δεν υπάρχουν προγραμματισμένες πληρωμές από τον ΟΠΕΚΑ.

