Οικονομία

Ηλιόπουλος για εργασιακό νομοσχέδιο: Απλήρωτα 10ωρα και μείωση μισθών

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ εξαπέλυσε επίσης δριμεία επίθεση στην Κυβέρνηση για τη διαχείριση της πανδημίας και την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας.

«Απλήρωτα 10ωρα, μείωση μισθών και φθηνές υπερωρίες φέρνει το νέο εργασιακό νομοσχέδιο του κ. Χατζηδάκη, και επιπλέον εφαρμόζει καθολικά εφεξής τις ατομικές συμβάσεις εργασίας», «εν ολίγοις καταργείται το 8ωρο και καθιερώνονται απλήρωτες υπερωρίες, μάλιστα πάνω σε διαλυμένους ελεγκτικούς μηχανισμούς», δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία, Νάσος Ηλιόπουλος, σε τοποθετήσεις στην ΕΡΤ1 και στον ραδιοσταθμό “Real FM 97,8”.

Ο κ. Ηλιόπουλος κατηγόρησε την Κυβέρνηση ότι το νομοσχέδιο «βάζει πλάτη στους εργοδότες που θέλουν να παραβιάζουν την εργατική νομοθεσία», καθώς όπως είπε, «η δήθεν διευθέτηση χρόνου εργασίας σημαίνει ξεκάθαρα μείωση μισθών». Ειδικότερα ανέφερε: «Από εκεί που ο εργαζόμενος πληρωνόταν υπερωριακή εργασία, τώρα πλέον δεν θα την πληρώνεται. Κι αυτό γιατί θα παίρνει απλά μια υπόσχεση για ρεπό. Αν, όμως, κάποιος κάνει μια απλή έρευνα για το πόσα ρεπό και πόσες άδειες οφείλονται στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα από τους εργοδότες τους -χωρίς να έχουν δοθεί ποτέ- θα δει ποια είναι η πραγματικότητα». Υπογράμμισε πως «οι περισσότερες και πιο φτηνές υπερωρίες, ειδικά σε χώρους όπως είναι η βιομηχανία, θα φέρουν περισσότερα εργατικά ατυχήματα». Είπε επίσης ότι το ν/σ θεσμοθετεί “σπαστό τετράωρο” που «συνιστά 8ωρο με διακεκομμένο τρόπο», τονίζοντας ότι «ο εργοδότης δε θα κάνει προσλήψεις πλήρους απασχόλησης, γιατί θα καλύπτει τις ανάγκες του με τους εργαζόμενους που ήδη έχει -με πιο φτηνές υπερωρίες- ή θα παίρνει εργαζόμενους μερικής απασχόλησης». Χαρακτήρισε “ανέκδοτο” το επιχείρημα ελέγχου μέσα από την ψηφιακή κάρτα εργασίας, λέγοντας πως «το ψηφιακό ωράριο και η ψηφιακή υπερωρία έχουν ήδη ψηφιστεί από το 2017 και μέσα σε αυτό το πλαίσιο δηλώθηκαν και πληρώθηκαν για πρώτη φορά περισσότερες από 6 εκ. ώρες υπερεργασίας». Τόνισε ότι «ο βασικός πολέμιος του ψηφιακού ωραρίου τότε ήταν ο ΣΕΒ, κεντρικό στέλεχος του οποίου - ο κ. Σκέρτσος - είναι σήμερα δεξί χέρι του κ. Μητσοτάκη».

Ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι την περίοδο 2015-2019 πάνω από 50 εκατ. ευρώ δεδουλευμένων πληρώθηκαν σε εργαζομένους χωρίς να δώσουν λεφτά σε δικηγόρους και δικαστήρια γιατί απλώς η επιθεώρηση εργασίας έκανε τη δουλειά της. Στον αντίποδα, σημείωσε ότι «η κυβέρνηση Μητσοτάκη το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να τη διαλύσει» και πως «έχει μειώσει τόσο πολύ τα πρόστιμα της επιθεώρησης εργασίας, έχει δώσει ένα ξεκάθαρο σήμα υπέρ της εργοδοτικής παραβατικότητας στην αγορά εργασίας».

Τόνισε μεταξύ άλλων πως «το “στοίχημα” για τον ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. είναι να βαθύνει την προγραμματική αντιπαράθεση και να προκρίνει ένα σχέδιο κοινωνικής δικαιοσύνης, για μια ζωή με ασφάλεια και στο εργασιακό αλλά και στο υγειονομικό πεδίο». Αναφέρθηκε επίσης σε δημοσκοπικά δεδομένα που, όπως είπε, απηχούν «τις πλειοψηφικές προτάσεις μας για τη ρύθμιση των ιδιωτικών χρεών, το πάγωμα του πτωχευτικού νόμου, ακόμη και την επίταξη των ιδιωτικών κλινικών». Αναφέρθηκε στο τελευταίο ευρωβαρόμετρο «που αποτυπώνει ότι κατά 71% δεν υπάρχει εμπιστοσύνη στην ελληνική κυβέρνηση και ο κόσμος φοβάται για την οικονομική του προοπτική».

Σχετικά με την πανδημία είπε ότι «ζήσαμε ένα ιδιότυπο και αποτυχημένο lockdown. Από την έναρξη του δεύτερου κύματος θρηνούμε πάνω από 10.900 συμπολίτες μας», γιατί «η Κυβέρνηση ποτέ δεν προετοιμάστηκε πραγματικά για την αντιμετώπιση της πανδημίας». «Ο κ. Μητσοτάκης μετρούσε νίκες εδώ και ένα χρόνο, που κήρυξε το τέλος της μάχης με τον κορονοϊό, όταν η κοινωνία μετράει ήττες. Δυστυχώς συμπεριφέρεται ως τουρίστας στην ίδια μας τη χώρα, αφού πορεύεται χωρίς σχέδιο για την υγεία και την οικονομία», σχολίασε.

Αναφορικά με τα ζητήματα της εγκληματικότητας δήλωσε ότι «από τότε που ανέλαβε η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχουν συσταθεί τρία σώματα ειδικών φρουρών χωρίς την εκπαίδευση για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος και αντί η Αστυνομία να ασχοληθεί με το οργανωμένο έγκλημα κυνηγούσε τον κόσμο στις πλατείες, έλεγχε τον παραλογισμό των sms και έδινε προστασία στον Φουρθιώτη».

