Γάζα: Η φρίκη του πολέμου μέσα από το ξέσπασμα μιας 10χρονης (βίντεο)

«Είμαι απλώς ένα παιδί, γιατί το αξίζουμε αυτό;» ξεσπά η μικρή Nadine Abdel-Taif

Το βίντεο ενός 10χρονου κοριτσιού από τη Γάζα γίνεται viral στα social media και ραγίζει καρδιές.

Μέσα από μια απλή πρόταση η μικρή Nadine Abdel-Taif συνοψίζει το σκηνικό της φρίκης που βιώνουν τα παιδιά ζώντας υπό τον τρόπο των βομβαρδισμών: «Είμαι μόλις 10 ετών».

Ο πόνος και ο φόβος έχουν αποτυπωθεί στα μάτια της, τα οποία έχουν βουρκώσει, ενώ γύρω της τη συνοδεύει η θλιβερή εικόνα που αντικρίζουμε από τους ανταποκριτές και τα διεθνή μέσα ενημέρωσης: συντρίμμια και ερείπια.

«Είμαι συνεχώς άρρωστη, δεν μπορώ να κάνω τίποτα, είμαι μόλις 10 ετών» λέει η μικρή Nadine.

«Τι υποτίθεται ότι πρέπει να κάνω; Να το διορθώσω; Είμαι μόλις 10 ετών. Δεν μπορώ άλλο με αυτό», λέει η Nadine.

«Θέλω απλά να γίνω γιατρός ή οτιδήποτε για να βοηθήσω τον λαό μου. Αλλά δεν μπορώ. Είμαι απλώς ένα παιδί».

Η Nadine αναρωτιέται γιατί κάποιος να στείλει βόμβες στα σπίτια τους και να τους σκοτώσει: «Γιατί το αξίζουμε αυτό; Τι κάναμε;»...

God, my heart. Bless her. pic.twitter.com/ZEsJ4ru2FX

— Barry Malone (@malonebarry) May 15, 2021