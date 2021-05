Κόσμος

Αναστασιάδης για Τουρκία: ανέφικτη μία θετική ατζέντα στις σχέσεις με την ΕΕ

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας αποκάλυψε τι συζήτησε με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

«Ήδη, με επιστολή μου, γνωστοποιώ στους αρχηγούς των κρατών-μελών, από τη μία την εκτροπή της Τουρκίας με την αξίωση για λύση κρατών και από την άλλη πως με ανάλογες θέσεις, δεν θεωρώ μπορεί να συζητηθεί ή να αποφασιστεί η θετική ατζέντα στις σχέσεις Τουρκίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης», δηλώνει ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα “Καθημερινή”, ο κ. Αναστασιάδης ξεκαθαρίζει πως για να καταστεί δυνατή η δεύτερη άτυπη διάσκεψη, θα χρειαστεί προηγουμένως καλή προετοιμασία και επιβεβαιώνει πως συνεχίζονται οι τουρκικοί σχεδιασμοί στο Βαρώσι.

Ο κ. Αναστασιάδης αναφέρει επίσης τι συζητήθηκε μεταξύ του ίδιου και του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου. Όπως αναφέρει, ο Τούρκος ΥΠΕΞ έθεσε το ζήτημα λύσης δύο κρατών, με τον Πρόεδρο να το απορρίπτει και να θέτει ζήτημα αποκέντρωσης εξουσιών. Ερμηνεύει τον τετραγωνισμό του κύκλου από τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες και χαρακτηρίζει μη αποδεκτή τη βρετανική πρωτοβουλία.

