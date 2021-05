Οικονομία

Κοινωνικός τουρισμός: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα

Ποιοι είναι δικαιούχοι. Τι είναι η "Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού"

Στα μέσα Ιουνίου αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για το νέο πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού του ΟΑΕΔ, για την περίοδο 2021-22.

Η αίτηση για τα προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού θα γίνεται μέσα από την πλατφόρμα

https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/programmata-koinonikou-tourismou

Οι δικαιούχοι

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους/-ες κατά το προηγούμενο έτος από την έναρξη του προγράμματος:

πραγματοποίησαν ως εργαζόμενοι/-ες πενήντα (50) ημέρες εργασίας στην ασφάλιση του e – ΕΦΚΑ (τ. ΙΚΑ – ΕΤΑΜ) με εισφορές υπέρ Εργατικής Εστίας ή

έλαβαν από τον ΟΑΕΔ πενήντα (50) ημέρες ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας ή

έλαβαν επιδότηση ανεργίας τουλάχιστον δύο (2) μηνών (πενήντα – 50 – ημερήσια επιδόματα) ή

συγκέντρωσαν πενήντα (50) ημέρες αθροιστικά από τα παραπάνω (ημέρες εργασίας, ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας και επιδότησης ανεργίας) ή

είναι εγγεγραμμένοι/-ες στο Ειδικό Μητρώο Ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ κατά την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων

Επιπλέον, για να είναι κάποιος πολίτης δικαιούχος:

δεν πρέπει να έχει λάβει Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού κατά το αμέσως προηγούμενο πρόγραμμα. Μόνο οι δικαιούχοι ΑμεΑ ή οι δικαιούχοι που έχουν δηλώσει ωφελούμενο μέλος ΑμεΑ στην αίτησή τους μπορούν να λαμβάνουν Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού σε συνεχόμενα προγράμματα

δεν πρέπει να έχει λάβει συναφή παροχή από οποιονδήποτε άλλο φορέα για την ίδια χρονική περίοδο

Η “Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού”:

είναι ένας μοναδικός ηλεκτρονικός αριθμός για κάθε δικαιούχο πολίτη και για κάθε ωφελούμενο μέλος αυτού, ο οποίος δημιουργείται αυτόματα από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) του Οργανισμού

ενσωματώνει μια συγκεκριμένη οικονομική αξία που αποτελεί την επιδότηση του δικαιούχου και των ωφελουμένων μελών του για τη διαμονή τους σε τουριστικό κατάλυμα και την ακτοπλοϊκή του μετάβαση σε αυτό (όταν απαιτείται)

δεν υπάρχει σε έντυπη μορφή από τον ΟΑΕΔ για τα τουριστικά καταλύματα. Η ύπαρξή της ελέγχεται από τους παρόχους με την είσοδό τους στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ και την εισαγωγή του ΑΦΜ ή του ΑΜΚΑ των δικαιούχων

υπάρχει σε έντυπη μορφή και εκτυπώνεται υποχρεωτικά για τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια για να επιδειχθεί για την έκδοση του εισιτηρίου. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μετάβαση σε προορισμό άλλον από αυτόν που βρίσκεται το τουριστικό κατάλυμα

ισχύει αποκλειστικά από την ημερομηνία έναρξης μέχρι την ημερομηνία λήξης του συγκεκριμένου προγράμματος στο πλαίσιο του οποίου εκδόθηκε