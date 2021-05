Αθλητικά

“Ο δρόμος προς το Euro 2020” - Κρμέντσικ: Δεν ένιωσα ποτέ ξένος στην Ελλάδα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο επιθετικός του ΠΑΟΚ μίλησε για την εθνική Τσεχίας, τον ΠΑΟΚ και τη ζωή στη Θεσσαλονίκη.

Καλεσμένος στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή “Ο δρόμος προς το Euro 2020” ήταν ο Τσέχος επιθετικός του ΠΑΟΚ, Μίκαελ Κρμέντσικ.

Αναλυτικά είπε στον Αποστόλη Λάμπο:

Για το αν θα αγωνιστεί με την εθνική της Τσεχίας: «Θέλω να έχω την ευκαιρία να αγωνιστώ κόντρα σε αυτές τις σπουδαίες ομάδες. Κάνω τα πάντα για να καταφέρω να πείσω τον προπονητή μου, τον κύριο Γέροσλαβ Σιλχάβι, να είμαι εκεί για την εθνική ομάδα. Μου είχε πει να συνεχίσω να προσπαθώ κι αυτό έκανα. Στην αρχή λίγοι πίστευαν ότι θα τα καταφέρω. Τώρα, εγώ το πιστεύω ότι θα τα καταφέρω. Έκανα τα πάντα για να τα καταφέρω. Θα τα καταφέρω!»

Για το ποιος θα πάρει το EURO 2020: «Η Τσεχία θα το κατακτήσει!»

Για τα φαβορί του EURO 2020: «Νομίζω ότι η Τσεχία μπορεί να είναι πρώτη στον όμιλο και μετά όλα θα γίνουν πιο εύκολα. Πιστεύω ότι θα βρω θέση στην αποστολή και νομίζω ότι ο προπονητής με περιμένει και ξέρει τι μπορεί να περιμένει από μένα.»

Για τον ΠΑΟΚ: «Νομίζω ότι ήταν για μένα είναι μια εξαιρετική εμπειρία αυτό που συμβαίνει. Είχα έναν εξαιρετικό μισό χρόνο εδώ και νομίζω πως η ομάδα με βοήθησε. Στον χρόνο που αγωνίστηκα, της έδωσα κι εγώ πραγματικά πολλά. Είναι κρίμα που δεν υπήρχαν φέτος οπαδοί στα γήπεδα. Θα ήταν όλα καλύτερα και για μένα αν υπήρχαν, αλλά επίσης νομίζω ότι μέχρι στιγμής είχα συμμετοχή σε μια πολύ καλή δουλειά εδώ. Αν πάρουμε και το Κύπελλο, θα είναι όλα πολύ καλά.»

Για τη ζωή του στην Θεσσαλονίκη: «Νομίζω ότι η Θεσσαλονίκη είναι μια πραγματικά όμορφη πόλη κι όχι απλά μια πόλη από την οποία περνάς και την ξεχνάς. Παρά τις δυσκολίες της χρονιάς, ζούμε πολύ καλά εδώ και πρέπει να πω ότι ο ελληνικός λαός μαθαίνει γρήγορα και προσαρμόζεται γρήγορα σε κάθε δυσκολία. Δεν ένιωσα ποτέ ξένος εδώ, και το λέω εγώ που έρχομαι από την Τσεχία και θα μπορούσα να έχω δυσκολίες. Νομίζω ότι τώρα που υπάρχουν καλοί αριθμοί και λιγότερα κρούσματα και αποφασίστηκε όλα να ανοίξουν, όλα είναι υπέροχα εδώ. Πρέπει να πω ότι και στα παιδιά μου τους αρέσουν όλα. Υπάρχει ένα υπέροχο νηπιαγωγείο εδώ και κυρίως υπάρχει ένας υπέροχος καιρός.»

Η εκπομπή “Ο δρόμος προς Το Euro 2020” μεταδίδεται από τον ΑΝΤ1 κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 13:45.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: Δεκάδες θάνατοι και 1.262 νέα κρούσματα στην Ελλάδα

Κοινωνικός τουρισμός: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα

Γάζα: Η φρίκη του πολέμου μέσα από το ξέσπασμα μιας 10χρονης (βίντεο)