Γάζα: Το Ισραήλ βομβάρδισε το σπίτι ηγέτη της Χαμάς (βίντεο)

Περισσότεροι από 40 νεκροί από τις ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές της Κυριακής, τις πλέον φονικές των τελευταίων ημερών.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι βομβάρδισε το σπίτι του Γιαχία Σινουάρ, του πλέον υψηλόβαθμου αξιωματούχου της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας. Στο “στόχαστρο” βρέθηκε και το σπίτι του αδελφού του, Μοχάμεντ, ο οποίος είναι επίσης στέλεχος της Χαμάς.

Σύμφωνα με παλαιστινιακές πηγές, ο Γιαχία Σινουάρ δεν τραυματίστηκε.

Περισσότεροι από 40 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν την Κυριακή σε αεροπορικά πλήγματα που εξαπέλυσε το Ισραήλ εναντίον της Λωρίδας της Γάζας, αναφέρουν οι παλαιστινιακές Αρχές, με αποτέλεσμα ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν χάσει τη ζωή τους στον παλαιστινιακό θύλακα από την περασμένη Δευτέρα, να ανέρχεται πλέον σε 188.

The Israeli Defense Forces (IDF) carried out airstrikes on the homes of #Hamas Political Bureau chairman #YahyaSinwar and his brother in #Gaza, on Sunday morning, according to an #IDF statement.#Israel pic.twitter.com/wLTi6ZQBqN — Ruptly (@Ruptly) May 16, 2021

Σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό του Υπουργείου Υγείας στη Γάζα, 55 παιδιά βρίσκονται μεταξύ των νεκρών. Μόνο το τελευταίο 24ωρο, οκτώ παιδιά βρήκαν τον θάνατο. Η φρίκη του πολέμου αποτυπώνεται στο ξέσπασμα μίας 10χρονης.

1.230 Παλαιστίνιοι έχουν τραυματιστεί από την αρχή του νέου κύκλου βίας μεταξύ του ισραηλινού στρατού και των παλαιστινιακών ένοπλων οργανώσεων στη Γάζα, μεταξύ αυτών η Χαμάς, που ελέγχει τον θύλακα των 2 εκατομμυρίων κατοίκων.

Τις τελευταίες 24 ώρες, ο ισραηλινός στρατός στοχοθέτησε στη Γάζα 90 θέσεις της Χαμάς και του Ισλαμικού Τζιχάντ, όπως έκανε γνωστό, έπειτα από “βροχή” ρουκετών στο ισραηλινό έδαφος.

Στο Ισραήλ, 10 άνθρωποι, μεταξύ αυτών ένα παιδί κι ένας στρατιώτης, έχουν σκοτωθεί έπειτα από ρίψεις ρουκετών από τη Γάζα, ενώ 282 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί.

Will the @UN remember today that if they lived in Israel, 70% of their friends and family would be running to bomb shelters too? pic.twitter.com/uWkc6qVcxv — Israel Defense Forces (@IDF) May 16, 2021

