Κοινωνία

Φωτιά στη Νέα Πέραμο

Άμεση κινητοποίηση πυροσβεστικών δυνάμεων.

(εικόνα αρχείου)

Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Βλυχάδα της Νέας Περάμου.

Κινητοποιήθηκαν 36 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 10 οχήματα.

Τις επίγειες δυνάμεις συνέδραμαν δύο αεροσκάφη, έως τη δύση του ήλιου.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά είναι κοντά σε κατοικημένη περιοχή αλλά δεν απειλούνται σπίτια.