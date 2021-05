Αθλητικά

Basket League: Προκρίθηκε η ΑΕΚ, φωνάζει ο ΠΑΟΚ

Στα ημιτελικά η Ένωση. Έντονα παράπονα για τη διατησία οι Θεσσαλονικείς.

Η... διπρόσωπη ΑΕΚ πήρε τον τρίτο αγώνα της προημιτελικής σειράς των πλέι οφ με τον ΠΑΟΚ, 87-71, στο ΟΑΚΑ και προκρίθηκε με 2-1 στα ημιτελικά της Basket League.

Oι «κιτρινόμαυροι» που είχαν ξεφύγει με +20 (49-29) στο ημίχρονο, είδαν την ομάδα της Θεσσαλονίκης να κάνει αντεπίθεση, να μειώνει στους 4 πόντους (83-79), αλλά ευτυχώς για την Ένωση δεν υπήρχε άλλος χρόνος.

Πάντως, στον ΠΑΟΚ διαμαρτύρονται για αντικανονικό κόψιμο στα 32,8΄΄ του Ντάριλ Μέικον στον Ζερμέιν Λοβ, με τους διαιτητές να μην μετρούν το καλάθι, που θα έστελνε τη διαφορά στους δύο πόντους.

«Αυτό το καλάθι δε μέτρησε! Ντροπή,» ανέφερε σε ανάρτησή της, στους λογαριασμούς της στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, η ΚΑΕ ΠΑΟΚ, αναρτώντας το βίντεο της επίμαχης φάσης.

Ο Ντάριλ Μέικον Τζούνιορ με 19 πόντους και 5 ασίστ ήταν ο κορυφαίος της ομάδας του Βαγγέλη Αγγέλου, 14 πρόσθεσε ο Νίκος Γκίκας με 4/6 τρίποντα, ενώ 12 πόντους και 5 ριμπάουντ είχε συνεισφορά ο Γιόνας Ματσιούλις.

Μία... ομάδα μόνος του ήταν για τον ΠΑΟΚ ο Μάλκολμ Γκρίφιν (18π., 6ασ., 4κλ.), αλλά δυστυχώς για την ομάδα του Άρη Λυκογιάννη, αφυπνίσθηκαν αργά οι Λοβ (13π.) και Κακλαμανάκης (12π. και 8ρ.).

Η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει στην ημιτελική φάση των πλέι οφ τον πρώτο της κανονικής περιόδου, Παναθηναϊκό, με τους «κιτρινόμαυρους» να έχουν το μειονέκτημα έδρας κόντρα στους «πράσινους».

Τα δεκάλεπτα: 26-20, 49-29, 68-55, 87-81

Η ΑΕΚ έδειξε πιο αποφασισμένη ήδη από το πρώτο δεκάλεπτο, όταν προηγήθηκε με 12-7 και χάρη στην πολυφωνία που επέδειξε στην πολυφωνία ξέφυγε και με +7, 22-15. Οι Μορέιρα, Ματσιούλις και Γκίκας πέτυχαν από 5 πόντους, 4 πρόσθεσε ο Λοτζέσκι για να μειώσει στους 4 πόντους ο ΠΑΟΚ, 26-20, στο τέλος της 1ης περιόδου.

«Κιτρινόμαυρος» μονόλογος ήταν η 2η περίοδος, όπως δείχνει το επιμέρους σκορ 23-9 μέχρι το ημίχρονο! Οι Ζήσης, Μέικον και Κατσίβελης πήραν τη «σκυτάλη» στο σκοράρισμα, με τον «Δικέφαλο του Βορρά» να... πάσχει αμυντικά, όσο και επιθετικά. Κυρίως ο Γκρίφιν σκόραρε για την ομάδα της Θεσσαλονίκης που έμοιαζε να έχει συμβιβαστεί με τον αποκλεισμό από τα ημιτελικά του ελληνικού πρωταθλήματος ήδη από το πρώτο μέρος.

Ο ΠΑΟΚ αντέδρασε στο 3ο δεκάλεπτο, απάντησε με επιμέρους σκορ 19-26 με εκφραστή της αντεπίθεσης τον Λοβ και μείωσε σε 65-55 στο 30ο λεπτό. Ο Νίκος Γκίκας με τρίποντο 5΄΄ πριν τη λήξη της 3ης περιόδου, «έγραψε» το 68-55.

Κι ενώ στο α΄ μέρος, όλα έδειχναν πως η ΑΕΚ θα έφτανε... δια περιπάτου στους «4» των πλέι οφ, ο ΠΑΟΚ συνέχισε να πιέζει. Το «τρίο» Γκρίφιν, Λοβ και Τέρνερ, μαζί με τα τρίποντα του Καμπερίδη άλλαξαν τα δεδομένα, θέτοντας τον «Δικέφαλο του Βορρά» στη διεκδίκηση της νίκης. Στα 34'' πριν τη λήξη, ο Γκρίφιν έφερε τον ΠΑΟΚ στο -4, 83-79, αλλά στα 32,8΄΄, ο Ντάριλ Μέικον έκοψε τον Ζερμέιν Λοβ (σ.σ. αντικανονικά θεωρεί ο ΠΑΟΚ) με τους διαιτητές να μην μετρούν το καλάθι, που θα έστελνε τη διαφορά στους δύο πόντους. Ο Μέικον εκτέλεσε εν συνεχεία 4 βολές ήταν εύστοχος και στις 4, με τον Καμπερίδη να είναι επίσης εύστοχος σε 2 βολές για τον ΠΑΟΚ, για το τελικό 87-81.

Οι συνθέσεις

ΑΕΚ (Βαγγέλης Αγγέλου): Μορέιρα 7, Μέικον 19, Ματσιούλις 12 (2), Κατσίβελης 4, Λοτζέσκι 6, Γιάνκοβιτς 2, Χρυσικόπουλος 9 (1), Ζήσης 7, Γκίκας 14 (4), Kίνγκσλεϊ 7

ΠΑΟΚ (Άρης Λυκογιάννης): Λoβ 13, Γκρίφιν 18 (2), Μαργαρίτης 3 (1), Κακλαμανάκης 12, Τέρνερ 8 (1), Μπιτς 5 (1), Κονατέ 5, Τσαλμπούρης 6, Καμπερίδης 8 (2), Παπαντωνίου, Κάρτερ 3 (1)

