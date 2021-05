Αθλητικά

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: “Διπλό” με 4άρα στη Λεωφόρο

Οι πρωταθλητές έκαναν επίδειξη ισχύος, διασύροντας τους “πράσινους”.

Ο Ολυμπιακός ήταν απόλυτος κυρίαρχος στο ντέρμπι της 10ης και τελευταίας αγωνιστικής των πλέι-οφ, κάνοντας επίδειξη δύναμης απέναντι στον αποκαρδιωτικό Παναθηναϊκό, τον οποίο συνέτριψε με 4-1, «έκλεισε» με εντυπωσιακό τρόπο τη σεζόν του στο πρωτάθλημα κι έδειξε πανέτοιμος για τον τελικό Κυπέλλου του Σαββάτου, κόντρα στον ΠΑΟΚ στο δρόμο προς το δεύτερο συνεχόμενο νταμπλ του. Από δύο γκολ οι Μασούρας και Ελ Αραμπί για τους Πειραιώτες οι οποίοι έκαναν ό,τι... ήθελαν στο γήπεδο στο πρώτο 45λεπτο, μείωσε προσωρινά ο Μαουρίσιο για τους «πράσινους», που έχασαν και πέναλτι με τον Βιγιαφάνιες.

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε τον αγώνα με το πόδι στο... γκάζι και μόλις στο 7’ πήρε προβάδισμα σε πολύ γρήγορη αντεπίθεση, με εξαιρετική κάθετη του Ελ Αραμπί προς τον Μασούρα και πλασέ του τελευταίου με τη μία στη γωνία της εστίας του Χριστογεώργου, για το 1-0 των Πειραιωτών.

Ο Ολυμπιακός συνέχισε να είναι πολύ πιο απειλητικός και να «πατάει» στην περιοχή του Παναθηναϊκού και στο 9’ έφτασε κοντά σε δεύτερο γκολ, όταν από συνεχόμενες κόντρες η μπάλα κατέληξε στον Ελ Αραμπί, ο οποίος πλάσαρε λίγο άουτ.

Στο 12’ οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν το 2-0 με τον ίδιο τρόπο. Κλέψιμο της μπάλας ψηλά, πάσα του Χασάν προς τον τον Μασούρα που έκανε εκ νέου κίνηση στην πλάτη της άμυνας, πλασάροντας κάτω από το σώμα του Χριστογεώργου.

Δύο λεπτά μετά (14’) ο Παναθηναϊκός βγήκε στην επίθεση με τον Ιωαννίδη που πέρασε τη μπάλα από τον Σα, ο οποίος τον ανέτρεψε. Ο διαιτητής έδωσε συνέχεια στο ματς και στην κόντρα επίθεση του Ολυμπιακού ο Χασάν σκόραρε. Μετά από ενημέρωση του VAR, ο διαιτητής τσέκαρε το μόνιτορ (on field review) και τελικά πήγε τη φάση πίσω, δίνοντας πέναλτι και κίτρινη κάρτα στον Σα.

Την εκτέλεση του πέναλτι ανέλαβε στο 17’ ο Βιγιαφάνιες, όμως δεν κατάφερε να νικήσει τον Πορτογάλο γκολκίπερ του Ολυμπιακού, ο οποίος επέλεξε τη σωστή γωνία κι απέκρουσε, διατηρώντας το «μηδέν» στην εστία του.

Στο αμέσως επόμενο λεπτό (18’), ο Ιωαννίδης απέφυγε ωραία τον Καλογερόπουλο κι από πολύ πλάγια θέση «έσκαψε» τη μπάλα, όμως αυτή βρήκε στο αριστερό δοκάρι κι απομακρύνθηκε στη συνέχεια από τους αμυντικούς του Ολυμπιακού.

Στο 38’ οι ρόλοι αντιστράφηκαν. Ο Μασούρας έκλεψε ξανά τη μπάλα στη μεσαία γραμμή, αυτή τη φορά απ’ τον Μαουρίσιο, έκανε κούρσα μισού γηπέδου και «σέρβιρε» τη μπάλα στον Ελ Αραμπί που πλάσαρε στη γωνία για το 3-0 του Ολυμπιακού.Στο 45’ από ωραία σέντρα του Μακέντα από τα αριστερά, ο Ιωαννίδης βρέθηκε αμαρκάριστος μέσα στην περιοχή κι έπιασε κεφαλιά ελάχιστα άουτ.

Στο δεύτερο μέρος, ο Παναθηναϊκός είχε την πρώτη καλή στιγμή, όταν ο Μπουζούκης έβγαλε κάθετη στον Μακέντα, αλλά ο Ιταλός δεν μπόρεσε να «τσιμπήσει» τη μπάλα προ του Σα που βγήκε και μπλόκαρε.

Στο 51’ ο Χριστογεώργος είχε καλή αντίδραση, αποκρούοντας στη γωνία του το σουτ του Εμβιλά, ενώ στο 53’ οι «πράσινοι» μείωσαν με τον Μαουρίσιο. Από μπαλιά του Μπουζούκη. Ο Βραζιλιάνος υποδέχθηκε τη μπάλα, απέφυγε εξαιρετικά με «γκελάκι» τον Καλογερόπουλο και με δυνατό αριστερό βολέ στην κίνηση μείωσε σε 1-3.

Στο 63’ ο Χριστογεώργος έδιωξε εντυπωσιακά με τα πόδια το σουτ του Ελ Αραμπί μέσα απ’ την περιοχή, ενώ στο 72’ ο Παναθηναϊκός έχασε διπλή ευκαιρία για να μειώσει το σκορ αρχικά με τον Ιωαννίδη κι εν συνεχεία με τον Βιγιαφάνιες, όμως απομάκρυναν ο Σα και αμυντικοί του Ολυμπιακού.

Στο αμέσως επόμενο λεπτό (73’), ο Ολυμπιακός έφτασε και σε τέταρτο γκολ όταν από σέντρα του Ανδρούτσου από τα αριστερά, ο Ελ Αραμπί με κεφαλιά στη γωνία δεν άφησε κανένα περιθώριο στον Χριστογεώργο κάνοντας το 4-1 για τους Πειραιώτες, το οποίο παρέμεινε ως το τέλος «σφραγίζοντας» τη νίκη των Πειραιωτών.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Παναθηναϊκός (Σωτήρης Συλαϊδόπουλος): Χριστογεώργος, Μολό, Βέλεθ, Καραγιάννης, Σάντσες, Αλεξανδρόπουλος (67’ Σανκαρέ), Μπουζούκης (62’ Καρλίτος), Μαουρίσιο (78’ Τζαβίδας), Βιγιαφάνιες,, Ιωαννίδης (78’ Αϊτορ), Μακέντα (67’ Ενγκμπακοτό).

Ολυμπιακός (Πέδρο Μαρτίνς): Σα, Εμβιλά (77’ Μπρούμα), Σεμέδο, Καλογερόπουλος, Ανδρούτσος, Καμαρά (70’ Τιάγκο Σίλβα), Μπουχαλάκης, Ρέαμπτσιουκ (46’ Λαλά), Ελ Αραμπί, Μασούρας (71’ Φορτούνης), Χασάν (89’ Βαλμπουενά).

