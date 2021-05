Αθλητικά

ΠΑΟΚ - Αστέρας Τρίπολης: “Αστεράκια” είδε ο “δικέφαλος του βορρά”

Μεγάλη νίκη για τον Αστέρα με "διπλό" πέναλτι, μέσα στην Τούμπα.

Η έκπληξη και όχι μόνο της αγωνιστικής, έγινε στην Τούμπα από τον Αστέρα Τρίπολης που "έσπασε" το αήττητο του ΠΑΟΚ με μια εντυπωσιακή και μάλλον ανέλπιστη νίκη που έγινε με γκολ από πέναλτι του Γκόμες στο 27΄ που εκτελέστηκε μάλιστα δυο φορές (0-1).

Παιχνίδι περιορισμένου ενδιαφέροντος και κυρίως αγώνας διαχείρισης και προετοιμασίας για τους γηπεδούχους, ήταν αυτό όπου ο ΠΑΟΚ πρόσφερε στον Αστέρα Τρίπολης την ευκαιρία μιας σημαντικής νίκης έστω και μόνο για το γόητρο. ΟΙ γηπεδούχοι με αρκετές αλλαγές στην σύνθεση τους, εν όψει μάλιστα και του τελικού που ακολουθεί, δεν είχαν τίποτα που να θυμίζει την ομάδα των καλών φετινών αγωνιστικών ημερών τους.

Στο 25΄,ο Αστέρας κέρδισε πέναλτι σε ανατροπή του Γκόμες από τον Σβαμπ. Το εκτέλεσε ο παθών, αλλά αρχικά απέτρεψε το γκολ ο Πασχαλάκης με επέμβαση, που κρίθηκε πως ήταν παράτυπη και με την υπόδειξη του VΑR υποδείχτηκε νέα εκτέλεση. Αυτή την φορά, ο Γκόμες ευστόχησε για να γίνει το 0-1 στο 27'. Με το σκορ αυτό έληξε το πρώτο μέρος και με ένα μοναδικό στατιστικό, απλησίαστο για ελληνικό παιχνίδι: Τα 0-12 φάουλ του αγώνα που «σφύριξε» ο κ. Τζοβάρας σε βάρος του ΠΑΟΚ μερικά από τα οποία ήταν ανεπαίσθητα.

Στην επανάληψη, ο ΠΑΟΚ με δυο αλλαγές στον κορμό του, έγινε πιο επιθετικός και στο 53' μια κεφαλιά του νέοεισελθόντος Χοσέ Κρέσπο, από φάουλ του Σβαμπ, πέρασε άουτ. Όμως το παιχνίδι των γηπεδούχων δεν είχε συνοχή, τακτική και αποτελεσματικότητα. Ένα σουτ του Τζόλη στο 65' δεν ανησύχησε τον Τσιφτσή, και ο Αστέρας συνέχισε με αμυντική διάταξη να έχει θωρακισμένη την εστία του. Οι πολλές αλλαγές προσώπων για τον ΠΑΟΚ ασφαλώς επηρέασαν την αγωνιστικότητα του ενώ και αρκετοί από τους παίκτες του δεν έβαζαν τα πόδια στις μονομαχίες εκτιμώντας πως είναι προτιμότερο να είναι έτοιμοι στον επερχόμενο τελικό.

Σε όλο το δεύτερο μέρος, ο ΠΑΟΚ ήταν μια ποδοσφαιρική «σκιά» χωρίς αγωνιστικό πνεύμα και με ελάχιστες λύσεις. Μάλιστα στο δεύτερο αυτό 45λεπτο είχε μόλις μια καλή στιγμή στο 88'΄με κεφαλιά του Ουάρντα που πέρασε άουτ.

Έτσι, η αναμέτρηση της Τούμπας ολοκληρώθηκε με την ήττα του ΠΑΟΚ, που είναι η πρώτη και μοναδική στο πρωτάθλημα για εντός έδρας παιχνίδι και δεύτερη φέτος σε όλες τις διοργανώσεις μετά και την ήττα από την Κράσνονταρ στα πλέι οφ του Τσάμπιονς Λιγκ.

Οι συνθέσεις

ΠΑΟΚ (Πάμπλο Γκαρσία): Πασχαλάκης, Μιχαηλίδης, Βαρέλα (64' Ροντρίγκο), Μιχάι (46' Κρέσπο), Περέιρα, Λύρατζης, Τσιγγάρας, Σβαμπ (64' Νινούα), Κωνσταντέλιας (46΄ Ουάρντα), Τζόλης, Σφιντέρσκι (63' Κρμέντσικ).

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Μίλαν Ράσταβατς): Τσιφτσής, Γκαρσία, Τασουλής, Καστάνιο, Σουάρεθ, Μπελόκ (92' Χριστόπουλος), Βαλιέντε, Γκόμες (46' Κανελλόπουλος), Σίτο (61' Αλβάρες), Αλί Μπαμπά (46' Κώτσιρας), Τζίμας (92' Καρδάρης).

