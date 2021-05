Αθλητικά

ΑΕΚ - Άρης: Πανηγύρισαν οι Θεσσαλονικείς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στην καλύτερη θέση των τελευταίων 40 ετών τερμάτισε ο Άρης, καθώς η “Ένωση” δεν κατάφερε να τον προσπεράσει στη βαθμολογία.

Ο Άρης πήρε αυτό που ήθελε (0-0) από την ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ και ολοκλήρωσε το πρωτάθλημα στην 3η θέση της βαθμολογίας, την καλύτερη των τελευταίων 40 ετών. Μία θέση πιο κάτω η “Ένωση” που έχασε την ευκαιρία να τον προσπεράσει, σε αυτήν τη 10η και τελευταία αγωνιστική των play off της Super League.

Το πρώτο μέρος είχε ρυθμό, είχε φάσεις με την ΑΕΚ να είναι πιο απειλητική. Πλησίασε το γκολ με τον Μάνταλο δύο φορές στο πρώτο 20λεπτο, ενώ στο 37΄ από κόρνερ του Τάνκοβιτς ο Τσιγκρίνσκι με κεφαλιά έστειλε τη μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι, χάνοντας την ευκαιρία για το πρώτο του εφετινό γκολ. Από την άλλη πλευρά ο Αρης «ενόχλησε» με δύο σουτ του Μπρούνο Γκάμα, το πρώτο (απευθείας φάουλ) έφυγε άουτ και το δεύτερο «έβγαλε» πολύ δύσκολα ο Τσιντώτας στο 24΄.

Στο β΄ μέρος, ο ρυθμός έπεσε κατακόρυφα και το παιχνίδι μεταφέρθηκε στο κέντρο του γηπέδου. Ωστόσο, ο Άρης «άγγιξε» το 0-1 στο 73΄ με τον Μαντσίνι να εκτελεί και τον Τσιντώτα να αποκρούει εξ επαφής, κρατώντας για ακόμα μία φορά το «μηδέν» με μια πολύ σπουδαία επέμβαση, όπως και στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Σαφέστατα «πεσμένη» στο β΄ μέρος η Ένωση, δεν κατάφερε να διεκδικήσει μια νίκη που θα της έδινε την 3η θέση στη βαθμολογία και θα «άμβλυνε» τις αρνητικές εντυπώσεις. Αντίθετα, ο Άρης ολοκλήρωσε τη σεζόν όπως του άξιζε, κατακτώντας την τρίτη θέση για πρώτη φορά μετά το 1981.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΑΕΚ (Μανόλο Χιμένεθ): Τσιντώτας, Μπακάκης (78΄ Μιτάι), Τσιγκρίνσκι, Σβάρνας (63΄ Νεντελτσεάρου), Βασιλαντωνόπουλος, Λόπες, Σιμάνσκι (46΄ Κρίστιτσιτς), Σάκχοφ (46΄ Γαλανόπουλος), Μάνταλος, Τάνκοβιτς (64΄ Γκαρσία), Ανσαριφάρντ.

Άρης (Άκης Μαντζιος): Κουέστα, Σάκιτς, Σούντγκρεν, Δεληζήσης, Ρόουζ, Σάσα, Ματίγια, Ματέο Γκαρσία (90΄ Μπαγκαλιάνης), Μπερτόγλιο (74΄ Μπρούνο), Γκάμα (74΄ Σάντε Σίλβα), Μάνος (56΄ Μαντσίνι).

Στα άλλα ματς 10η αγωνιστικής των πλέι οφ της Super League, ο Ολυμπιακός συνέτριψε (1-4) τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, ενώ o Αστέρας Τρίπολης "έσπασε" το αήττητο του ΠΑΟΚ στην Τούμπα (0-1).

Ειδήσεις σήμερα:

Γιάννης Λαγός: Στις φυλακές Δομοκού μαζί με Μιχαλολιάκο και Κασιδιάρη (βίντεο)

Ισραήλ: Κατάρρευση εξέδρας σε συναγωγή - Νεκροί και τραυματίες (βίντεο)

Κοινωνικός τουρισμός: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα