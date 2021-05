Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Ινδική μετάλλαξη: “Καμπανάκι” Μόσιαλου για τους εμβολιασμούς

Προειδοποίηση από τον καθηγητή Πολιτικής της Υγείας, Ηλία Μόσιαλο

Είναι σημαντικό να μην επικρατήσει το ινδικό στέλεχος του κορονοϊού, γιατί πλέον θα χρειαστεί να εμβολιαστούν περισσότεροι άνθρωποι για να επιτευχθεί η ανοσία στην κοινότητα, επισημαίνει σε νέα ανάρτηση του στο Facebook ο καθηγητής Πολιτικής της Υγείας Ηλίας Μόσιαλος της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Λονδίνου (LSE).

Όπως αναφέρει, φαίνεται ότι τις επόμενες εβδομάδες η νέα ινδική παραλλαγή του κορονοϊού θα επικρατήσει στη Μεγάλη Βρετανία. Αν όντως πρόκειται για στέλεχος κατά 50% πιο μολυσματικό από το κυκλοφορούν βρετανικό (του Κεντ), αυτό θα έχει επιπτώσεις στην επίτευξη της ανοσίας στην κοινότητα

Αν επικρατήσει το ινδικό στέλεχος και συνυπολογίζοντας αυτούς που έχουν ήδη ανοσία λόγω πρότερης λοίμωξης από τον ιό, εκτιμάται ότι το ποσοστό εμβολιασμών που θα χρειαστεί, αντιστοιχεί στο 83,3% του βρετανικού πληθυσμού. Αν δεν επικρατήσει το ινδικό στέλεχος, το απαραίτητο ποσοστό για την επίτευξη ανοσίας της κοινότητας θα είναι 75%.

Στην Αγγλία η επίτευξη του 83% θα είναι εφικτή γιατί ένα σημαντικό ποσοστό (περίπου το ένα τρίτο) όσων δεν έχουν εμβολιαστεί, έχουν αντισώματα. Το ίδιο είναι πιθανό να ισχύει επομένως και για τα παιδιά. Επίσης στις ηλικίες άνω των 70 ετών το ποσοστό των εμβολιασθέντων υπερβαίνει το 90%.

Στην Ελλάδα όμως και σε άλλες χώρες, όπου δεν υπήρξε τόσο μεγάλη έκθεση στον κορονοϊό όσο στη Βρετανία, όπως τονίζει ο κ.Μόσιαλος, «δεν θα είναι εύκολο να πετύχουμε ποσοστά της τάξης του 80-85%, αν δεν έχουμε καταφέρει να εμβολιάσουμε το 80% τουλάχιστον των ενηλίκων, παίρνοντας υπόψη ότι τα εμβόλια δεν είναι 100% αποτελεσματικά». Στο ποσοστό αυτό θα προστεθεί και το ποσοστό όσων έχουν ανοσία λόγω πρότερης λοίμωξης από τον ιό, που μάλλον δεν υπερβαίνει το 10%.

Επομένως, καταλήγει «χρειάζεται προσοχή μέχρι να πετύχουμε μεγάλα ποσοστά εμβολιασμού στη χώρα μας. Το πρόβλημα δεν θα το έχει η μεγάλη πλειοψηφία των εμβολιασμένων. Θα έχουν πρόβλημα όσοι δεν έχουν εμβολιαστεί, όσοι δεν αναπτύξουν ανοσία μετά τον εμβολιασμό και τα παιδιά. Γνωρίζουμε όμως, με βάση τα στοιχεία του Ισραήλ, πως o μαζικός εμβολιασμός των ενηλίκων προστατεύει και τα παιδιά που δεν έχουν εμβολιαστεί. Γιατί εκεί έχουν πετύχει σημαντική ανοσία στην κοινότητα».

