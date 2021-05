Life

Eurovision 2021: Ο κορονοϊός “χτύπησε” τις αποστολές δύο χωρών

“Συναγερμός” σήμανε στο Ρότερνταμ. Σε καραντίνα τέθηκαν όλα τα μέλη των δύο αποστολών.

Δεύτερο κρούσμα κορονοϊού εντοπίστηκε σε μέλος εθνικής αποστολής στη φετινή Eurovision.

Ο λόγος για ένα άτομο το οποίο ανήκει στην αποστολή της Ισλανδίας και για αυτόν το λόγο όλα τα μέλη έχουν μπει σε καραντίνα μέχρι να κάνουν μοριακά τεστ.

Νωρίτερα, κατά τη διάρκεια ελέγχου είχε διαγνωστεί με κορονοϊό ένα μέλος της αποστολής της Πολωνίας.

Τα κρούσματα επιβεβαίωσε η EBU με σχετικές ανακοινώσεις.

