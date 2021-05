Κοινωνία

Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου – Πάρκο μνήμης με 353 κυπαρίσσια

Το πρώτο στην Ελλάδα Πάρκο Μνήμης, για τα 353.000 θύματα της ποντιακής γενοκτονίας

Το πρώτο στην Ελλάδα Πάρκο Μνήμης, για τα 353.000 θύματα της ποντιακής γενοκτονίας, δημιουργείται στο Κολχικό του Δήμου Λαγκαδά, με τις πρώτες συμβολικές δενδροφυτεύσεις που έγιναν σήμερα, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων μνήμης.

Τα δέντρα, κυπαρίσσια, που φυτεύτηκαν στη διάρκεια συγκινητικής τελετής, σχηματίζουν τον αριθμό «353», με πρωτοβουλία της δημοτικής αρχής, ποντιακών συλλόγων, κ.ά. φορέων, αποτελούν το σύμβολο της αθανασίας των ψυχών και της αιώνιας ζωής.

Με τη συμβολική δεντροφύτευση, άρχισαν σήμερα οι επετειακές εκδηλώσεις για τα θύματα των Ελλήνων του Πόντου και αναμένεται να κορυφωθούν στη Θεσσαλονίκη στις 19 Μαΐου, την ημέρα της επετείου.

«Ημέρα μνήμης και μνημόσυνο για τις 353.000 ψυχές»

«Ημέρα μνήμης και μνημόσυνο για τις 353.000 ψυχές που έμειναν στις χαμένες, αλλά όχι αλησμόνητες πατρίδες, αλλά και γι΄αυτούς που ήρθαν στην πατρίδα», είπε, ο δήμαρχος Λαγκαδά, Ιωάννης Ταχματζίδης υπογραμμίζοντας πως θα φθάσουμε στην τελική δικαίωση.

Χαιρετισμό απηύθυνε, μεταξύ άλλων και η Χριστίνα Σαχινίδου, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ποντιακών Σωματείων (Π.Ο.Π.Σ.) η οποία ανέφερε πως οι Πόντιοι θα συνεχίσουν τον αγώνα τους μέχρι να δικαιωθούν και ζήτησε να μπει στην διπλωματική ατζέντα το θέμα της διεθνοποίησης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου.

Για την ημέρα μνήμης της Γενοκτονίας μίλησε ο γενικός γραμματέας της Π.Ο.Π.Σ. και ιστορικός Κωνσταντίνος Σαμουρκασίδης ο οποίος ανέφερε πως ο αφανισμός των Χριστιανών και των Ελλήνων του Πόντου ήταν ένα οργανωμένο και προσχεδιασμένο έγκλημα.

