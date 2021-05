Life

Δράση άνευ αντίδρασης; Μάθε να διαχειρίζεσαι σωστά τα αρνητικά συναισθήματα

Γιατί καμιά φορά το να μην απαντήσεις… είναι απάντηση.

Κάποτε, σε μια διασταύρωση, δύο οδηγοί είχαν διαφωνία για την προτεραιότητα της κίνησης.

Ο ένας λοιπόν μίλησε πολύ αυστηρά, σχεδόν υβριστικά, στον άλλο. Ο άλλος δεν απάντησε τίποτα, παρά μόνο χαμογέλασε και έκανε ένα αστείο σχόλιο. Τελικά, χωρίς να χαθεί πολύτιμος χρόνος, οι δύο έφυγαν προς διαφορετικές κατευθύνσεις με τα αυτοκίνητά τους.

Η παραπάνω ιστορία έρχεται να μας θυμίσει τη δυνατότητα που έχουμε να χειριστούμε μια κατάσταση ανάλογα με την αντίδραση που θα επιλέξουμε. Συμβαίνει συχνά και καθημερινά στην εργασία με ένα συνάδελφο, στη συζήτηση με ένα φίλο, στην επικοινωνία με το σύντροφό μας να υπάρχουν εντάσεις.

