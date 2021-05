Κόσμος

Κορονοϊός – Βραζιλία: Σαρώνει την χώρα ο ιός

Η Βραζιλία έχει καταγράψει τον δεύτερο βαρύτερο απολογισμό θυμάτων της πανδημίας του νέου κορονοϊού στον πλανήτη.





Το υπουργείο Υγείας της Βραζιλίας ανακοίνωσε χθες Κυριακή ότι τις προηγούμενες 24 ώρες υπέκυψαν άλλοι 1.036 ασθενείς με την COVID-19, ενώ επιβεβαιώθηκαν εργαστηριακά ακόμη 40.941 κρούσματα του SARS-CoV-2.

Η χώρα των 212 εκατομμυρίων κατοίκων έχει καταγράψει 435.751 νεκρούς επί συνόλου 15,63 εκατομμυρίων μολύνσεων, τον δεύτερο βαρύτερο απολογισμό θυμάτων της πανδημίας του νέου κορονοϊού στον πλανήτη σε απόλυτα μεγέθη, πίσω μόνο από τις ΗΠΑ, και τον τρίτο υψηλότερο αριθμό μολύνσεων στον κόσμο, πίσω από τις ΗΠΑ και την Ινδία.

Χειρότερα, ειδικοί χαρακτηρίζουν υποτιμημένο σε σχέση με την πραγματικότητα τον επίσημο απολογισμό.

Όσο για την εκστρατεία εμβολιασμού κατά της COVID-19, συνεχίζει να εξελίσσεται με βραδύ ρυθμό μετά την καθυστερημένη έναρξή της πριν από τέσσερις μήνες, ενώ ίσως αντιμετωπίσει νέα εμπόδια λόγω των προβλημάτων στην εισαγωγή της δραστικής ουσίας για την παρασκευή νέων δόσεων εμβολίων. Η κυβέρνηση του ακροδεξιού προέδρου της χώρας Ζαΐχ Μπολσονάρου, για τα πεπραγμένα, τα σφάλματα και τις παραλείψεις της οποίας διενεργείται έρευνα από επιτροπή της Γερουσίας επικρίνεται για τις καθυστερήσεις, εξαιτίας των διπλωματικών εντάσεων με την Κίνα και διότι άφησε αναπάντητες προτάσεις φαρμακοβιομηχανιών για την αγορά εμβολίων.

Περίπου 35 εκατομμύρια κάτοικοι της Βραζιλίας έχουν λάβει τουλάχιστον μια δόση εμβολίου, ή το 16% του πληθυσμού της χώρας. Το ποσοστό αυτό είναι ακόμη μικρό για να έχει πραγματικά επίπτωση στην πορεία της πανδημίας.

