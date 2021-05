Κοινωνία

Άρση lockdown με self test: πώς λειτουργούν σχολεία και παιδικοί σταθμοί

Ποιες δραστηριότητες επανεκκινούν σήμερα. Για ποιους είναι υποχρεωτικά τα self test. Τι ισχύει για τους εργαζόμενους.

Επαναλειτουργούν από σήμερα οι βρεφικοί, βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί.

Ακόμη, από σήμερα επανεκκινούν οι πρακτικές και εργαστηριακές ασκήσεις σε ΙΕΚ και Κολέγια, καθώς και η δια ζώσης λειτουργία των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας και του Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης Μεταλυκειακού έτους - Τάξης Μαθητείας (ΕΠΑΛ), πάντα με τη διενέργεια self-test μια φορά την εβδομάδα -προ Δευτέρας, τόσο για τους καταρτιζόμενους όσο και για τους εκπαιδευτές.

Παράλληλα, από σήμερα επαναλειτουργούν τα Μουσικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, μόνο για ατομικά μαθήματα (αναλογία ένας μαθητής ανά έναν εκπαιδευτή/καθηγητή).

Τέλος, ξεκινούν και οι αθλητικές ακαδημίες με ατομικές προπονήσεις σε μικρά, σταθερά γκρουπ έως 10 ατόμων.

Για ποιους είναι υποχρεωτικά τα self test

Aπό σήμερα, απαιτείται η διενέργεια self-test μία φορά την εβδομάδα για την προσέλευση μαθητών, εκπαιδευτικών, διοικητικού και λοιπού προσωπικού στις σχολικές μονάδες της χώρας. Το τεστ θα διενεργείται εντός 24 ωρών πριν από την προσέλευση στο σχολείο κάθε Δευτέρα πρωί.

Εκτός από μαθητές και εκπαιδευτικούς σε self-test υποχρεούνται να προχωρήσουν όσοι εργάζονται, στον δημόσιο τομέα, στην τοπική αυτοδιοίκηση, στο στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, στην Ελληνική Αστυνομία, στην Πυροσβεστική, στο Λιμενικό Σώμα, οι δικαστικοί υπάλληλοι. Παράλληλα, αρνητικό self test πρέπει να έχουν όσοι εργάζονται, στο λιανεμπόριο, στην εστίαση, στις χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες, στις μεταφορές, στις υπηρεσίες καθαρισμού, στα κομμωτήρια και τα κουρεία, στα κέντρα αισθητικής, στις υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων, στις σχολές οδηγών.

Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να υποβάλλονται υποχρεωτικά σε δύο self test την εβδομάδα με το πρώτο να παρέχεται δωρεάν και το δεύτερο να το πληρώνει ο εργοδότης. Σημειώνεται ότι οι μαθητές των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών δεν θα υποβάλλονται σε self test.

