Μεσανατολικό: Αιματοχυσία σε Ισραήλ και Γάζα

Μαίνεται η ένταση στην περιοχή. Ένοπλες παλαιστινιακές οργανώσεις απάντησαν με ρουκέτες. Δεκάδες οι νεκροί μεταξύ των οποίων και παιδιά.

Ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα δεκάδες πλήγματα από αέρος στη Λωρίδα της Γάζας, ανέφεραν αυτόπτες μάρτυρες στον παλαιστινιακό θύλακα, όπου παράλληλα μέλη ένοπλων παλαιστιναικών οργανώσεων εκτόξευσαν εκ νέου ρουκέτες εναντίον πόλεων του Ισραήλ.

Δεκάδες πύραυλοι έπληξαν διάφορες τοποθεσίες του θύλακα, διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

Σε λακωνικό ανακοινωθέν της, η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία ανέφερε ότι «μαχητικά αεροσκάφη» της έπλητταν θέσεις «τρομοκρατών» στη Λωρίδα της Γάζας.

Εν τω μεταξύ, τα ισραηλινά πλήγματα σκότωσαν την Κυριακή τουλάχιστον 42 Παλαιστίνιους, ανάμεσά τους 8 παιδιά στη Γάζα, ενώ επίθεση με παγιδευμένο αυτοκίνητο προκάλεσε τον τραυματισμό αρκετών αστυνομικών στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, την 7η ημέρα μιας σύγκρουσης πρωτοφανούς έντασης, σύμφωνα με το Διεθνές Κίνημα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου (CICR).

"Η ένταση αυτής της σύγκρουσης είναι κάτι που δεν έχουμε ξαναδεί ποτέ, με ακατάπαυστες αεροπορικές επιδρομές στην πυκνοκατοικημένη Γάζα και πυραύλους που πλήττουν μεγάλες πόλεις στο Ισραήλ", είπε ο Ρόμπερτ Μαρντίνι, γενικός διευθυντής του Ερυθρού Σταυρού.

Το CICR κάλεσε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ "να ασκήσει τη μέγιστη επιρροή για να τεθεί τέλος στις εχθροπραξίες".

Αυτός είναι ο βαρύτερος ημερήσιος απολογισμός από την αρχή της βίας στη Γάζα, έναν φτωχό θύλακα δύο εκατομμυρίων ανθρώπων υπό ισραηλινό αποκλεισμό τα τελευταία σχεδόν 15 χρόνια: συνολικά, από τις 10 Μαΐου, 192 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί, ανάμεσά τους τουλάχιστον 58 παιδιά και περισσότεροι από 1.200 έχουν τραυματιστεί, σύμφωνα με έναν τελευταίο παλαιστινιακό απολογισμό.

