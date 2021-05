Αθλητικά

Κολύμβηση-Ευρωπαϊκό ΑμεΑ: “Ασημένιος” ο Κωστάκης, “χάλκινος” ο Τσαπατάκης

Η Αλεξάνδρα Σταματοπούλου, στον προκριματικό των 50μ. πρόσθιο SB3, βελτίωσε το δικό της πανελλήνιο ρεκόρ.

Δυναμικό ξεκίνημα, με δύο μετάλλια, πραγματοποίησε η ελληνική κολύμβηση στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που φιλοξενείται από σήμερα (έως και το Σάββατο 22/5) στην Μαδέιρα της Πορτογαλίας. Ο Γιάννης Κωστάκης, κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στα 50μ. πρόσθιο SB1-SB2, ενώ ο Αντώνης Τσαπατάκης ήταν τρίτος στα 100μ. πρόσθιο SB4. Επίσης, η Αλεξάνδρα Σταματοπούλου, στον προκριματικό των 50μ. πρόσθιο SB3, βελτίωσε το δικό της πανελλήνιο ρεκόρ.

Ο Κωστάκης, «χάλκινος» Παραολυμπιονίκης της Αθήνας (στα 100μ. ελεύθερο), στον τελικό των 50μ. πρόσθιο SB1-SB2 είχε επίδοση 1:07.94 που τον έφερε στην δεύτερη θέση του βάθρου των νικητών. Αυτό ήταν το έκτο μετάλλιο για τον Κωστάκη σε Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και το δεύτερο ασημένιο μετά από αυτό που είχε κατακτήσει το 2014 στην Ολλανδία.

Ένα εκπληκτικό πρώτο 50άρι, στάθηκε αρκετό για να χαρίσει στον Αντώνη Τσαπατάκη μετάλλιο στα 100μ. πρόσθιο SB4. Ο Έλληνας πρωταθλητής, κατέκτησε την 3η θέση στο αγώνισμα με επίδοση 1:52.00, την στιγμή που το γύρισμά του στο πρώτο 50άρι μετρήθηκε 47.27! Ο Τσαπατάκης, στο Ευρωπαϊκό του 2016 που είχε φιλοξενηθεί επίσης στην Πορτογαλία, είχε κατακτήσει το ασημένιο μετάλλιο του αγωνίσματος, ενώ δεν συμμετείχε στη διοργάνωση του 2018 στο Δουβλίνο.

Στον τελικό των 100μ. ύπτιο S12, ο κάτοχος 10 μεταλλίων σε Παραολυμπιακούς Αγώνες, Χαράλαμπος Ταϊγανίδης, κατετάγη 5ος με 1:04.30, ενώ η Μαρία Τσάκωνα ήταν 8η στον τελικό των 100μ. ύπτιο S6 με 1:43.58.

Πανελλήνιο ρεκόρ η Σταματοπούλου

Το πανελλήνιο ρεκόρ της Αλεξάνδρας Σταματοπούλου στα 50μ. πρόσθιο SB3, που συνοδεύτηκε και από τον 9ο καλύτερο χρόνο των προκριματικών, σημάδεψε την ελληνική πρεμιέρα στο πρωινό πρόγραμμα. Η επίδοση της Σταματοπούλου ήταν 1:18.57, ενώ το προηγούμενο δικό της ρεκόρ ήταν 1:19.25 από τις 23 Μαΐου 2019 στην Αθήνα.

Την 9η καλύτερη επίδοση των προκριματικών στα 100μ. πεταλούδα S13 σημείωσε ο Γεράσιμος Λιγνός (1:02.83) με αποτέλεσμα να μείνει εκτός τελικού, όπως και ο Τσαπατάκης στα 50μ. ελεύθερο S5 (48.92).

