Κοινωνία

Γλυκά Νερά: Η πρώτη ανάρτηση του Μπάμπη μετά τη δολοφονία της Καρολάιν

Το μήνυμά του συνοδεύεται και από μια φωτογραφία από την ημέρα του γάμου τους σε μια παραλία της Πορτογαλίας..

Με μία ανάρτηση στο προσωπικό προφίλ που διατηρεί στο Instagram)ο 32χρονος πιλότος, Μπάμπης Αναγνωστόπουλος αποχαιρέτησε την αγαπημένη του σύζυγο Κάρολαϊν, η οποία δολοφονήθηκε από ληστές μέσα στο σπίτι τους στα Γλυκά Νερά.

«Για πάντα μαζί. Καλό ταξίδι αγάπη μου» ανέφερε ο 32χρονος πιλότος στην ανάρτησή του, η οποία συνοδεύεται και από μια φωτογραφία από την ημέρα του γάμου τους σε μια παραλία της Πορτογαλίας.

Εν τω μεταξ, ένας άνδρας που επιχείρησε να περάσει τα σύνορα από τον Έβρο προς την Τουρκία φέρεται να έχει προσαχθεί ως ύποπτο για τη δολοφονία της Καρολάιν στα Γλυκά Νερά.

Ο αλλοδαπός, προσπάθησε να περάσει με πλαστό διαβατήριο προς την Τουρκία και εμπλέκεται σε συμμορία που πριν από δύο μήνες είχε ληστέψει με χρήση βίας, ηλικιωμένους στο Πικέρμι.

