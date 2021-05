Life

“YFSF - All Star”: ο μεγάλος νικητής και οι “μεταμορφώσεις” που εντυπωσίασαν (εικόνες)

Δείτε τις μεταμορφώσεις των all star καλλιτεχνών που έδωσαν λάμψη στην Κυριακή μας.

Το «Your Face Sounds Familiar – All Star» μας κράτησε συντροφιά για άλλη μία Κυριακή, μεταμορφώνοντας το βράδυ μας με τον καλύτερο τρόπο!

Η εντυπωσιακή Μαρία Μπεκατώρου καλωσόρισε για άλλη μία Κυριακή τους αγαπημένους κριτές, Τάκη Ζαχαράτο, Μιχάλη Ρέππα, την Κατερίνα Παπουτσάκη και Κωστή Μαραβέγια, αλλά και τους all star καλλιτέχνες του απόλυτου σόου μεταμφιέσεων.

Ο Ίαν Στρατής ήταν ο μεγάλος νικητής της βραδιάς γιατί έφερε τη μαγεία στη σκηνή του YFSF ως Κουασιμόδος!

Δείτε τις μεταμορφώσεις των all star καλλιτεχνών:

Θανάσης Αλευράς - Χρησιμοποίησε τη «φοβερή κάρτα»

Λευτέρης Ελευθερίου - Ο Κουρέας της Σεβίλλης

Ησαΐας Ματιάμπα - Sylvester





Μπέττυ Μαγγίρα - Elvis Presley

Ματθίλδη Μαγγίρα - Πάολα

Τάνια Μπρεάζου - Lara Fabian

Guest εμφάνιση: Ελένη Καρακάση





Όπως πάντα, έτσι και φέτος το «Your Face Sounds Familiar-All Star» έχει φιλανθρωπικό σκοπό, και ο νικητής κάθε επεισοδίου προσφέρει χρήματα στο Ίδρυμα ή το Σωματείο της επιλογής του.