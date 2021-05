Κοινωνία

Κρικέτος στον ΑΝΤ1: Η Πολιτεία να τιμωρεί τους δολοφόνους πιο αυστηρά (βίντεο)

Τι είπε για τα φαινόμενα εγκληματικότητας, τα προβλήματα της Αστυνομίας και την στάση της Πολιτείας.

Για τα φαινόμενα εγκληματικότητας και τις ποινές σε κακοποιούς, με αφορμή την δολοφονία στα Γλυκά Νερά και την εκτέλεση στην Μεταμόρφωση, μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα», ο Σπήλιος Κρικέτος, γενικός γραμματέας της Ένωσης των Αστυνομικών Δυτικής Αττικής

Όπως είπε υπάρχουν αδυναμίες στην Αστυνομία ωστόσο τόνισε ότι μεγάλο είναι και το πρόβλημα της ατιμωρησίας, ενώ αναρωτήθηκε «πόσες φορές πρέπει να συλληφθεί ένας άνθρωπος για να πάει στην φυλακή;»

«Πρέπει η πολιτεία να τιμωρεί τους δολοφόνους ποιο αυστηρά», τόνισε.

Πράλληλα, έθεσε και το ζήτημα των αλλοδαπών. Όπως είπε «χιλιάδες αλλοδοποί κυκλοφορούν στην Αθήνα και κανείς δεν ξέρει τα στοιχεία τους και που μένουν», ενώ υποστήριξε ότι «όταν αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να βγάλουν τα προς το ζην, ρέπουν προς την εγκληματικλότητα».



Όπως ανέφερε το ίδιο συμβαίνει και με κάποιους Ρομά. Σημείωσε ότι «είναι ξεχασμένοι από την Πολιτεια και καταφεύγουν προς την εγκληματικλότητα».

Ο κ. Κρικέτος σημείωσε ότι «πρέπει να γίνει μια αναδιάρθρωση στην Αστυνομία προκειμένου να εξεταστεί το θέμα της αστυνόμευσης σε απομακρυσμένες περιοχές» και τόνισε ότι «η Αστυνομία έχει επισφορτιστεί τον τελευταίο χρόνο με πολλά καθήκοντα, συνάδελφοι έχουν να πάρουν ρεπό 30 ημέρες»

«Η Πολιτεία πρέπει να στρέψει το βλέμμα της προς την Αστυνομία», υπογράμμισε και πρόσθεσε ότι δεν αρκεί μόνο «η πρόληψη και η καταστολή», πρέπει να δούμε και το θέμα των ποινών, σημείωσε

«Δεν γίνεται να σωφρονίζουμε κακοποιούς που δεν θέλουν να σωφρονιστούν» είπε τέλος ο κ. Κρικέτος.

